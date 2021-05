Prazo para pedir isenção da taxa de inscrição do Enem 2021 termina na sexta-feira (28) (foto: Educa Mais Brasil)

O prazo para solicitar isenção na taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), edição 2021, termina na próxima sexta-feira, 28. O pedido deve ser feito diretamente na Página do Participante do Enem, por meio do preenchimento de formulário. Ainda não há informações no edital do exame quanto ao valor da inscrição, mas, na edição anterior, não isentos tiveram que pagar R$ 85 para participar.





Pode solicitar a isenção o candidato que esteja cursando a última série do ensino médio, em 2021, em escola da rede pública; quem cursou todo o ensino médio em escola da rede pública, ou em escola da rede privada, com bolsa de estudo integral, além de ter renda per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio; ou ser membro de família de baixa renda inscrito no CadÚnico.





Quem teve a isenção liberada para o Enem 2020, mas faltou às provas precisa justificar a ausência, também até a próxima sexta-feira, 28, para ter o benefício na edição de 2021.





O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pelo exame, pede que os candidatos justifiquem a ausência com documentos válidos, como um boletim de ocorrência, por exemplo, caso sofreram algum roubo que impediram de comparar à avaliação. Entre as razões aceitas para justificar estão: emergências médicas, comparecimento ao trabalho, morte na família, maternidade ou paternidade, vítima de acidente de trânsito, entre outras.





O Enem é a maior prova de acesso ao ensino superior do país. Com o resultado do exame é possível ingressar na faculdade de diversas formas. Os principais processos seletivos são os dos programas do governo: Prouni, Sisu e Fies. Mas as possibilidades ofertadas pelo Enem não param por aí, atualmente 50 universidades portuguesas aceitam a nota da avaliação para acesso aos seus cursos de graduação.