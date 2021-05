Portal Uai e Nikoguru: ganhe 10% de desconto no curso de matemática

(foto: Nikoguru/Divulgação)

Não tem como fugir, o ensino remoto chegou para ficar e com ele, inúmeras oportunidades para você poder estudar mais e se especializar. E o melhor, no dia e na hora que você quiser.





O Nikoguru está entre os sites mais procurados por quem deseja se aprofundar em determinadas disciplinas. E, para a maioria das pessoas, a matemática está entre as matérias mais difíceis do currículo escolar, especialmente na resolução dos exercícios e problemas





E, resolver esse problema é o objetivo do “Curso Matemática On”, ministrado pelo professor Alisson Marques. Alisson é licenciado em Matemática pela UFMG, especialista em pré-vestibulares e soma mais de 25 anos de experiência.





Ao se inscrever no curso, o interessado vai se preparar de forma completa para a prova de matemática no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e na maioria dos vestibulares do país. São centenas de videoaulas, listas de exercícios e resoluções em vídeo, suporte com o professor, dicas para resolução rápida de questões, análise da Teoria de Resposta ao Item (TRI) e um plano de estudos campeão para garantir sua vaga na universidade..





A parceria entre o Nikoguru e o Portal Uai garante 10% de desconto no curso de matemática completo, do básico ao avançado.





Para garantir o desconto, utilize o cupom: nikoguru10.





(foto: Reprodução/Alisson Marques)





Curso é indicado para candidatos ao Enem 2021





Para os candidatos que irão prestar o ENEM em 2021, saber matemática é essencial para se dar bem na prova. Além de ser desafiadora, a prova da matemática é também uma das mais importantes na soma dos pontos por meio da TRI (Teoria de Resposta ao Item).





Para um bom desempenho no ENEM, saber resolver toda a prova não é o principal foco. O real objetivo está em aumentar a sua proficiência, aprendendo a resolver as questões certas no menor tempo possível. E mais, saber escolher as melhores estratégias para realizar a sua prova. Esse é o segredo dos aprovados.





Então, se você é um candidato ao Enem 2021 ou está se preparando para alguma avaliação que exige conhecimentos em matemática, aproveite essa super oportunidade.





Quer conhecer mais sobre o curso de matemática?





Para você poder conhecer um pouco mais do curso de “Matemática On” oferecido pelo prof. Alisson Marques, aproveite essa super oportunidade. Durante esta semana, o portal vai postar vídeos gratuitos com conteúdos extraídos do curso completo.





Para ter acesso ao material, basta acessar o site do Nikoguru e assistir aos vídeos.





Abaixo, você pode assistir ao vídeo de apresentação do curso. Confira:









Sobre o professor Alisson Marques





O professor já conduziu milhares de alunos à aprovação nas faculdades mais disputadas do país. Ele é também proprietário do curso Matemática On e idealizador da palestra “No tempo”, que ajuda os alunos a maximizarem a nota do Enem por meio da TRI (Teoria de Resposta ao Item).





Serviço

Curso de Matemática On com Alisson Marques

Faça a sua inscrição em: hotmart.com/product/matematica-online-matematica-completa-para-o-enem-2

Cupom de desconto: nikoguru10