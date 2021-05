Programa Senac de Gratuidade está com inscrições abertas (foto: Educa Mais Brasil)

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) abriu novas oportunidades gratuitas em seus cursos on-line de capacitação profissional e atualização de conhecimentos, através do "Programa Senac de Gratuidade". Há opções de cursos em áreas de Comércio, Educação, Gestão, Idiomas, Informática, Meio Ambiente, Saúde, Segurança, dentre outras.



As inscrições devem ser feitas no site do programa, observando a quantidade de vagas disponíveis para cada estado. Os cursos gratuitos do Senac são destinados a candidatos com renda familiar mensal per capita de até 2 salários-mínimos.



Dentre os cursos com vagas abertas estão: Acessibilidade em Serviços e Equipamentos Turísticos; Agente de Desenvolvimento Socioambiental; Biossegurança em Esterilização; Custos Logísticos; Design Thinking; Vendedor e Processos de Logística Reversa.



A seleção dos candidatos será realizada considerando como critérios: seleção por estado; seleção para o curso oferecido, conforme disponibilidade de vagas; classificação obtida pela ordem de inscrição no curso pelo candidato; e comprovação do atendimento da documentação exigida para a matrícula. O cronograma com as datas de início dos cursos será apresentado na guia "Sobre o Curso" de cada programação.