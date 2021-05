UFMG divulga resultado final do Vestibular de Habilidades

Vestibular de Habilidades conta com testes específicos aplicados pela UFMG

Segundo a UFMG, o Vestibular de Habilidades tem duas etapas. A primeira é realizada nas provas doe tem caráter eliminatório.Já a segunda, é classificatória e eliminatória, sendo específica dos cursos que exigem alguns tipos de aptidões, como desenho. Sua aplicação é de responsabilidade da universidade. A nota de redação do Enem também é considerada.

Os candidatos podem conferir a lista de aprovados clicando AQUI . O registro acadêmico on-line e o upload dos documentos devem ser feitos no período de 12 a 14 de maio, até as 23h59, na página do Departamento de Registro e Controle Acadêmico da UFMG.