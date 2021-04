Inscrições para a 16ª Olimpíada Brasileira de Matemática são reabertas

Escolas interessadas em inscrever seus alunos na 16ª edição da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) ganham uma nova oportunidade. Após a edição de 2020 ter sido adiada, por conta da pandemia, as inscrições foram reabertas e seguem até o dia 30 de abril.

Instituições de ensino da rede municipal, estadual, federal e privada, que atuem nos segmentos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental, e todo o Ensino Médio podem manifestar interesse em participar através do site da competição.