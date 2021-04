Plataforma reúne mais de 450 cursos gratuitos das melhores instituições do mundo (foto: Educa Mais Brasil)

A pandemia mudou a forma de consumir educação. Antes, o ensino remoto era usado como meio para viabilizar as informações educacionais a serem complementadas nas aulas presenciais. Agora, os estudantes precisaram se adaptar e adotar a modalidade EAD como única forma de estudar, já que, por causa do coronavírus, as salas de aula precisaram ser fechadas.





Nesse contexto, os cursos online conquistaram cada vez mais adeptos. Instituições de ensino renomadas de todo mundo passaram a ofertar cursos totalmente EAD, muitos deles gratuitos, para os estudantes interessados em se especializar.





A plataforma Class Central reuniu mais de 450 cursos gratuitos on-line disponíveis nas melhores universidades do mundo, entre elas, a Columbia, Cornell, Dartmouth, Harvard, Penn, Princeton, Brown e Yale. São especializações nas mais diversas áreas de ensino, que vão desde gastronomia até arquitetura romana.





É fácil de encontrar algo que agrade os mais diferentes perfis de alunos já que o estudante consegue encontrar o curso por diferentes níveis de conhecimento (iniciante, intermediário e avançado) e usar filtro por área (matemática, arte ou educação, por exemplo). Cada universidade tem as suas próprias peculiaridades para fazer a inscrição ou emitir o certificado, mas, por se tratar de cursos livres, são simples.





Outras oportunidades de cursos gratuitos para todos os públicos





O Educa Mais Brasil, plataforma de incentivo estudantil, também disponibiliza em seu site uma seleção de instituições que oferecem cursos online gratuitos. São cursos em diversas áreas do conhecimento que contribuem para ampliar os seus conhecimentos e aumentar as suas chances de conquistar melhores oportunidades no mercado de trabalho. Clique aqui e confira a seleção.