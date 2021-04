Olimpíada de Língua Portuguesa recebe inscrições de estudantes da rede pública de ensino (foto: Educa Mais Brasil)

Professores de estudantes do 5º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio de escolas públicas do Brasil interessados em participar da 7º edição das Olimpíada de Língua Portuguesa têm até o dia 30 de abril para realizarem a inscrição.





A disputa deste ano tem como tema "O lugar onde vivo" e será dividida nas seguintes categorias: Poema, Memórias Literárias, Crônica, Documentário e Artigo e Opinião. As inscrições devem ser feitas através do site pelos professores e a adesão pela Secretaria de Educação do município.





Para participar, o (a) professor(a) deve escrever um Relato de Prática acompanhado de um conjunto de materiais que vão contar a história do trabalho realizado com a turma. Todo esse conteúdo gerado será o resultado do trabalho coletivo, construído e compartilhado com estudantes, professores e comunidade escolar.





"É bastante importante ressaltar o caráter formativo da olimpíada. A gente sempre diz que o coração da olimpíada é a formação", revela Patrícia Calheta, integrante da equipe técnica do programa ao explicar que olímpiada inclui também a formação dos professores no projeto com o objetivo de levar aprendizagem aos estudantes.





A competição é uma iniciativa do Itaú Social e do Ministério da Educação, com coordenação técnica do Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária (Cenpec), e visa reconhecer o trabalho e a importância dos alunos e professores no cenário educacional.





Desenvolvida através do Programa Escrevendo o Futuro - que desde 2002 tem como objetivo contribuir para a melhoria da leitura e da escrita dos estudantes das escolas públicas brasileiras -, a Olimpíada de Língua Portuguesa é realizada desde 2008.