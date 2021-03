Enem 2020: veja como e onde usar sua nota; resultado sai nesta segunda

O resultado do exame sai nesta segunda-feira (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)

O Ministério da Educação () divulgará osindividuais do Exame Nacional do Ensino Médio () 2020 nesta segunda-feira (29/3). Os participantes poderão usar apara ingressar em universidades federais por meio do Sistema de Seleção Unificada () ainda no primeiro semestre letivo deste ano. Outras universidades, incluindo algumas instituições de Portugal, aceitam a nota do exame em programas de seleção próprios.



