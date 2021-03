Fies 2021.1: encerra hoje (18) a convocação da lista de espera do programa (foto: Educa Mais Brasil)

Encerram nesta quinta-feira (18) as convocações dos participantes da lista de espera do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) para as vagas do primeiro semestre do ano.





Os candidatos que participaram da lista de espera e que foram pré-selecionados devem acessar o site do programa em até três dias úteis após a divulgação do resultado para complementar sua inscrição. Depois, será necessário procurar a Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) para validação da documentação e ir ao banco para fechamento de contrato.





Como não haverá uma nova chamada, os candidatos precisam acessar o site do financiamento e conferir se o nome consta na lista de convocados. As vagas da lista de espera são aquelas que não foram preenchidas na chamada regular e ficam disponíveis para uma nova seleção.





Fundo de Financiamento Estudantil





O Fies é destinado aos estudantes que não têm condições de pagar as mensalidades de uma faculdade privada. Ao abrir as inscrições, os interessados devem se inscrever de forma gratuita no site do FiesSeleção, atendendo a alguns critérios, como ter um fiador e uma renda familiar bruta que não ultrapasse cinco salários mínimos.





Neste primeiro semestre de 2021, o programa ofertou 40 mil vagas e utilizou as notas de 2010 a 2019 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) como um dos critérios de avaliação. Os estudantes precisaram comprovar média de 450 pontos no Enem e média acima de zero na redação.