Programa oferece cursos gratuitos e a distância de Tecnologia para mulheres (foto: Educa Mais Brasil)

O Programa Mulheres Digitais, da Skill Lab Brasil, escola de cursos tecnológicos voltados para o mercado de trabalho, abriu mais uma edição de cursos gratuitos de Tecnologia desenvolvidos para mulheres. As inscrições estarão disponíveis até o próximo dia 20, pelo site skilllabbrasil.com.br/mulheres. Não é preciso conhecimento técnico em programação para concorrer a uma das 120 vagas.





São duas opções de cursos: Introdução à Análise de Dados e Introdução à Linguagens Web, ambos com 48 horas de duração e 60 vagas disponíveis. As formações serão transmitidas 100% ao vivo pela internet, sendo ministrados à noite, dois dias por semana, com três horas por aula.





É recomendado que as interessadas em participar tenham um computador com acesso à internet, além de fone de ouvido, microfone e webcam. As aulas têm previsão de início para os dias 29 e 30 de março.





A iniciativa da Skill Lab Brasil tem como objetivo reduzir a desigualdade de gênero no mercado de Tecnologia da Informação. Mesmo quem não tem conhecimento em linguagens computacionais conseguirá criar seus primeiros projetos ao logo do período.





Como se inscrever:





- O primeiro passo é preencher um formulário até o dia 20/03/2021;

- Após o preenchimento das informações básicas, as candidatas receberão um link com outro formulário mais completo, com perguntas mais aprofundadas sobre o interesse em participar do curso. Essa etapa é obrigatória;

- A divulgação será disponibilizada no dia 23/03, no site da Skill Lab Brasil.





Outras oportunidades de cursos gratuitos para todos os públicos





