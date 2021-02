Universidade espanhola oferta bolsas de estudo para brasileiros (foto: Educa Mais Brasil)

Oito bolsas de estudo para curso de Espanhol estão sendo ofertadas em uma parceria entre o banco Santander e a Universidade de La Rioja, localizada em La Rioja, na Espanha. Brasileiros interessados podem fazer a inscrição tanto no site do Santander quanto no site da instituição. O prazo encerra em 17 de março de 2021.







Os cursos são trimestrais e as bolsas para o curso de Espanhol incluem, além do valor do curso de idiomas, alojamento em residência universitária, seguro saúde e 1.500 para despesas pessoais e com passagens aéreas.







Além disso, ao longo do período do curso, a instituição também irá promover algumas atividades culturais para os estudantes, como visitas guiadas a pontos turísticos e ciclos de cinema com produções espanholas.





Os estudantes selecionados precisam ter uma conta aberta no banco para que seja realizado o depósito do valor referente às despesas pessoais e com passagens aéreas. Conforme o edital, a seleção será feita essencialmente com base no histórico acadêmico dos candidatos.





Não haverá divulgação pública dos resultados a partir do dia 1 de julho de 2021, os participantes pré-selecionados na 1ª fase serão comunicados sobre os documentos necessários para continuar no processo de seleção.





