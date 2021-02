Universidade de Harvard disponibiliza mais de 100 cursos gratuitos a distância (foto: Educa Mais Brasil)

A Universidade de Harvard é uma das instituições de ensino superior mais prestigiadas do mundo, tendo no histórico ex-alunos como John Kennedy, George W. Bush e Barack Obama, todos ex-presidentes dos Estados Unidos. Além das renomadas graduações, também é possível estudar daqui do Brasil nos cursos gratuitos e on-line oferecidos pela instituição.





As formações estão disponíveis na plataforma HarvardX, uma seção do site edX dedicada às disciplinas da instituição americana. Os interessados podem acessar o site: www.edx.org/school/harvardx e conferir a lista com mais de 100 cursos que podem ser realizados gratuitamente. No entanto, em alguns deles, o estudante pode pagar uma taxa para receber um certificado de conclusão da universidade.





A maioria dos cursos on-line da HarvardX é "self-paced", ou seja, eles podem ser realizados no ritmo da preferência do estudante. Contudo, alguns têm datas específicas de início e término, e exigem um acompanhamento do aluno em determinadas horas e dias.





Para participar dos cursos on-line de Harvard, o interessado deve criar uma conta na plataforma ou entrar com sua conta do Facebook, Google ou Microsoft. Em seguida, basta escolher o curso do seu interesse, se matricular e começar a aprender com o conteúdo gratuito de uma das universidades mais conceituadas do mundo.





É preciso falar Inglês para realizar os cursos on-line de Harvard?





Os cursos on-line da HarvardX são ministrados em Inglês, mas alguns deles possuem legendas em Português, o que pode ajudar no entendimento. Para ter melhor aprofundamento das capacitações, é ideal ter domínio no idioma americano.





Tem interesse em realizar um curso gratuito de Harvard, mas ainda não sabe qual é o seu nível de inglês? O Educa Mais Brasil, plataforma de incentivo estudantil brasileira, oferece gratuitamente um teste de inglês. A partir dele, você pode conferir como anda a sua desenvoltura com o idioma.