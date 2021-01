Para evitar a evasão escolar, grupo envia mensagens de motivação para estudantes (foto: Educa Mais Brasil)

Uma iniciativa conseguiu reduzir a evasão escolar de jovens do ensino médio em escolas de Goiás. Frases de incentivo enviadas por meio de mensagens de textos contribuíram em 43,7% na redução de evasão esperada.







As mensagens foram enviadas por SMS para 15 mil alunos, com intuito de apoiá-los nos estudos e incentivá-los a persistirem no projeto de vida. Também foram enviadas dicas para a organização dos estudos em casa.





"As mensagens foram baseadas no contexto da rede de Goiás. Fizemos algumas entrevistas com estudantes para entender como estava sendo sua experiência de estudos em casa e quais eram os desafios que eles estavam enfrentando", explica Clara Schettino, gerente de estudos e avaliações do Instituto Sonho Grande.





A intervenção teve um impacto de 43,7% na redução da evasão. Para efeito de comparação, foram formados dois grupos - um recebeu as mensagens e, outro, não. O grupo dos estudantes que receberam as mensagens teve como resultado uma taxa 77,3% menor de abandono em comparação aos estudantes que não receberam os textos via SMS.





Já 86,5% dos estudantes que receberam as mensagens pretendem voltar às aulas, enquanto que 76% dos estudantes que não receberam o SMS disseram que pretendem retornar.





No mesmo período, 1,37% dos estudantes do grupo dos que receberam as mensagens deixaram de acessar as plataformas educativas ou não entregaram as tarefas físicas por duas semanas consecutivas, enquanto que a porcentagem entre aqueles que não receberam as mensagens foi de 6,03%.





A ação envolveu o Instituto Sonho Grande, em colaboração com a Secretaria de Estado da Educação de Goiás e a empresa Movva. A experiência deve chegar às redes escolares da Paraíba, Rio Grande do Norte e São Paulo, ainda neste ano.