Mais de uma década após vencer BBB 6, Mara ainda comemora sucesso pós-reality (foto: Educa Mais Brasil)

Quando estava confinada na casa mais vigiada do país, a ex-BBB Mara Viana conquistou o Brasil com sua simplicidade que lhe rendeu o 1º lugar no Big Brother Brasil 6. Na época, a sister, assim como são chamadas as participantes no programa, entrou na competição motivada a ganhar o prêmio de R$ 1 milhão para pagar o tratamento da filha Aracy, acometida por paralisia cerebral. Passados 14 anos, Mara compartilhou com o público mais uma conquista: os frutos do investimento na educação.





A baiana de Porto Seguro sempre falava que o maior motivo que a fez entrar no reality show era conseguir dinheiro para pagar um tratamento melhor para sua filha. Por isso, investiu tudo o que precisava para que a menina recuperasse os seus movimentos.





Aracy sofreu uma lesão no cérebro quando era bebê. Aos 19 anos de idade, após muitos tratamentos e fisioterapia, recuperou os movimentos e realizou o sonho de entrar para a faculdade de Direito. Mara espera ver a filha se tornar uma juíza.





"Nunca teria tido a oportunidade de pagar escolas particulares para a minha filha, nem de dar um tratamento adequado para ela, como fisioterapia, nem de pagar a faculdade dela se não fosse o prêmio do programa", comentou Mara.





Mas não para por aí! Além de investir na educação da filha, Mara também aproveitou a oportunidade que a vida lhe deu para estudar. Aos 48 anos, ela iniciou em julho do ano passado a graduação em Psicologia. "Iniciando mais um ciclo na minha vida agora eu sou universitária de Psicologia!! Sempre foi o meu sonho", declarou em seu Instagram.





"Comprei uma casa, uma pousada, outros imóveis, minha filha terminou o ensino fundamental, o médio, está na faculdade de Direito. Fiz minha Teologia, estou fazendo Psicologia e tenho uma poupança para emergência, disse ao Gshow.