Instituição realiza maratona de atividades para preparação para o Enem 2020 (foto: Educa Mais Brasil)

Estudantes interessados em se preparar para as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 ganharam um reforço a mais. O grupo Unip-Objetivo faz nos dias 13 e 20 de janeiro uma série de atividades on-line e gratuitas chamada "E Nem Diga que Você Não Viu!", para quem quiser se preparar para as provas, que acontecem nos dias 17 e 24 de janeiro (versão impressa) e 31 de janeiro e 7 de fevereiro (versão digital).







O programa começa às 7h e vai até a meia-noite. Abrange um simulado, importantíssimo para definir a estratégia que cada estudante vai usar no dia do Enem, e palestras específicas para as áreas cobradas: ciências humanas e suas tecnologias; ciências da natureza e suas tecnologias; linguagens, códigos e suas tecnologias; e matemática e suas tecnologias.





As inscrições para o evento podem ser feitas através do site. Nos intervalos, dicas de como controlar a ansiedade, tensões musculares e alongamentos serão dadas aos alunos.







Confira abaixo a programação da maratona:







Programação do dia 13





Simulado (7h à meia-noite). O gabarito sai na hora.





Palestra (14h10): "Linguagens no Enem: dicas para arrasar na prova", com prof. Laudemir Guedes Fragoso, do Curso e Colégio Objetivo de São Paulo e de Ribeirão Preto.







Palestra (15h): "Dicas para a nota mil na redação do Enem", com profª Paula Nogueira, do Curso e Colégio Objetivo.





Palestra (16h): "Prova de Língua Estrangeira do Enem: O que esperar?", com prof. Sidney de Campos, do Curso e Colégio Objetivo.





Palestra (17h): "Dicas finais para as provas de História, Filosofia e Sociologia no Enem", com prof. Ravy de San Juan, do Curso e Colégio Objetivo.







Palestra (18h): "Mandando bem na geografia do Enem", com prof. Eduardo Britto, do Curso Objetivo e da Unip.







Programação do dia 20





Simulado (7h à meia-noite). O gabarito sai na hora.





Palestra (14h10): "A matemática no Enem: dicas e potencialidades", com prof. Marcelo da Silva Melo (Prof. Guará), do Curso Objetivo.







Palestra (15h): "Física no Enem: panorama e postura", com prof. Thomas Haupt, do Curso e Colégio Objetivo.





Palestra (16h): "Quer mandar bem em química no Enem?", com prof. Nabil Rizeg Saba (prof. Soró), do Curso e Colégio Objetivo.







Palestra (17h): "Tendências da Biologia nas ciências da natureza: um percurso em conteúdos e dicas para as grandes provas", com profª Mônica Segantini Bertoldo, do Curso e Colégio Objetivo.