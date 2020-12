Prazo para interposição do recurso do Revalida encerra hoje (18) (foto: Educa Mais Brasil)

Estudantes que participaram da primeira etapa do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida) 2020 têm até as 23h59 de hoje (18) para apresentar a interposição do recurso referente aos gabaritos preliminares do exame.







O procedimento deverá ser realizado pelo sistema do Revalida. Os gabaritos estão disponíveis e podem ser acessados na Página do Participante. O desempenho individual dos participantes não será avaliado. Os recursos dos gabaritos preliminares da prova objetiva e do padrão de resposta provisório da prova discursiva deverão conter somente questionamentos pertinentes às respostas definidas nesses documentos.







Os resultados serão disponibilizados no Sistema Revalida após a análise. As versões definitivas do gabarito da prova objetiva e do padrão de resposta da prova discursiva, além dos resultados definitivos da prova de múltipla escolha e os resultados provisórios da prova discursiva também poderão ser vistos no sistema.







De acordo com o edital, a partir do dia 8 de fevereiro de 2021 o resultado provisório da prova discursiva estará disponível para participantes aprovados na avaliação objetiva fazerem a consulta. Na mesma data serão disponibilizadas as razões de deferimento ou indeferimento dos recursos, segundo a banca corretora do exame. Já os resultados finais da primeira etapa do Revalida 2020 serão divulgados no dia 5 de março de 2021.







Sobre o Revalida





Aplicado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) desde 2011, o Revalida busca regularizar, no Brasil, o diploma de graduação em Medicina expedido no exterior. As referências do exame são os atendimentos no contexto de atenção primária, ambulatorial, hospitalar, de urgência, de emergência e comunitária, com base na Diretriz Curricular Nacional do Curso de Medicina, nas normativas associadas e na legislação profissional.







O objetivo do exame é avaliar as habilidades, as competências e os conhecimentos necessários para o exercício profissional adequado aos princípios e necessidades do Sistema Único de Saúde (SUS). A revalidação do diploma é de responsabilidade das universidades públicas que aderirem ao instrumento unificado de avaliação representado pelo Revalida.





* Com informações do Inep