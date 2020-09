ProUni: inscrições para vagas remanescentes terminam hoje (30) (foto: Educa Mais Brasil)

Termina nesta quarta (30) o prazo para candidatos a uma das bolsas remanescentes do Programa Universidade para Todos (ProUni) realizarem inscrição na página do programa. Essa etapa é para quem está matriculado ou não na instituição de ensino superior onde pretende receber uma das bolsas remanescentes.



O ProUni oferta bolsas de estudo integrais e parciais em instituições privadas de educação superior, em cursos de graduação e sequenciais de formação específica a estudantes brasileiros sem diploma.



Para participar do programa é preciso ter cursado o ensino médio na rede pública ou na rede particular na condição de bolsista integral. Também entram na lista dos contemplados estudantes com deficiência, professores da rede pública de ensino, no efetivo exercício do magistério da educação básica, além de integrantes do quadro de pessoal permanente de instituição.



Para concorrer às bolsas integrais, o candidato deve comprovar renda familiar bruta mensal, por pessoa, de até um salário-mínimo e meio. Para as bolsas parciais (50%), a renda declarada deve ser de até três salários-mínimos por pessoa.



Além dos critérios acima, o participante precisa ter feito alguma edição do Enem, a partir de 2010, e ter obtido, no mínimo, 450 pontos na média das notas do exame e nota superior a zero na redação.



Também termina nesta quarta o prazo para o candidato modificar a opção de bolsa. Ao confirmar a alteração ou o cancelamento da inscrição, a bolsa na qual o candidato estava inscrito volta a ser disponibilizada para um novo candidato.