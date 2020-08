Cursinho preparatório para o Enem gratuito e a distância é oferecido por Instituto Eurofarma (foto: Educa Mais Brasil)

O instituto Eurofarma está com inscrições abertas para ocurso preparatório gratuito"De Olho no Enem". Estudantes de todo país podem realizar asinscrições no siteaté 30 de agosto, desde que esteja matriculado no último ano do ensino médio de escola pública ou já tenha concluído essa etapa de formação há, no máximo, três anos.



O curso, que terá duração de três meses e será ministrado por professores do instituto, de forma on-line, é direcionado aos vestibulandos que vão enfrentar as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 para buscar uma vaga no ensino superior por meio dos programas estudantis do governo federal: Sisu, Prouni e Fies. A formação será realizada por meio da ferramenta Google Meet.



As aulas terão foco nos conteúdos exigidos no Enem das disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática e Redação. Além disso, os participantes também vão contar com exercícios para ajudar a fixar os assuntos estudados, palestras e simulados. Por conta da pandemia do coronavírus, as provas do Enem serão realizadas em janeiro e fevereiro de 2021.





"Me Explica": conteúdos em vídeo para estudar para o Enem



Na maratona de estudos para o Enem é importante contar com diferentes formas de aprendizado para tornar o estudo mais dinâmico e afastar o tédio de ter que lidar com as algumas disciplinas mais densas ou aquelas que não se tenha tanta habilidade. Revisar os conteúdos em vídeo é uma maneira simples, mas bastante promissora quando o assunto é estudar para provas de vestibular.



O projeto Me Explica pode ser acessado de forma gratuita no canal do YouTube do Educa Mais Brasil. Lá, é possível encontrar vídeos dos assuntos que caem no Enem, elaborado por professores especialistas de cada área de conhecimento, entre elas, Língua Portuguesa, Redação, Matemática, Química, Biologia, além das opções de língua estrangeira (inglês e espanhol).