Biblioteca virtual: 5 plataformas disponibilizam livros gratuitos online (foto: Educa Mais Brasil)

Bibliotecas virtuais facilitam o acesso à leitura, principalmente nessa época de pandemia em que precisamos manter o isolamento para evitar o contágio de Covid-19. Além disso, a leitura online beneficia também quem está impossibilitado de comprar um livro por questões financeiras. Pensando em construir atalhos para ultrapassar essas barreiras, algumas plataformas disponibilizamlivros gratuitos online.



As publicações digitais proporcionam a facilidade de transportar os livros para qualquer lugar, através de tablets, smartphones e Kindle. Confira abaixo algumas opções desites que disponibilizam livros online e gratuitos:



Google Livros AGoogle Livrosé a biblioteca digital que procura textos completos de livros escaneados, convertidos através do reconhecimento ótico de caracteres e armazenados pela Google em seu banco de dados digital.



Domínio Público Aplataformatem como objetivo principal promover o amplo acesso livre e gratuito às obras literárias, artísticas e científicas já em domínio público ou que tenham a sua divulgação devidamente autorizada.



Open Library AOpen Libraryé uma biblioteca virtual que pretende catalogar todos os livros publicados no mundo e disponibilizá-los para download. Já são mais de um milhão de títulos disponíveis, em diversos idiomas.



Biblioteca Digital de Obras Raras A página daBiblioteca Digital de Obras Rarasé idealizada pela USP Universidade de São Paulo, oferece mais de 30 obras completas em diversos idiomas, direcionadas à pesquisadores.



Storyline Online Esta iniciativa oferecediversos livros infantis em inglês, como clássicos da literatura dos Estados Unidos, narrados por vozes famosas, como a da apresentadora Oprah Winfrey, por exemplo. O acesso é por ferramenta de vídeo e oferece a possibilidade de incluir legendas em português. Para ter acesso, basta clicar aqui.