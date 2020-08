Dia Nacional dos Profissionais da Educação exalta ensino construído pelo coletivo (foto: Educa Mais Brasil)

Engana-se quem pensa que o trabalho dos profissionais de Educação acaba quando as aulas terminam, assim como este é feito apenas pelos professores. O Dia Nacional dos Profissionais da Educação, celebrado hoje em todo o Brasil, tem em sua origem a exaltação dos trabalhadores que compõem toda a base educacional das instituições de ensino, desde a portaria, abrangendo toda comunidade docente.



"É preciso destacar que não é só o professor. Ele está na ponta do iceberg, mas existe todo um corpo de profissionais que vai além da questão didática. E todos os envolvidos são muito importantes. É preciso valorizar toda a equipe, pois, sem ela, a Educação não se faz", comenta a professora de Redação Carol Silveira, 30, que há 12 anos dedica-se ao universo educacional.



Educação e pandemia



Além de lidar com as demais demandas da categoria, os profissionais de educação também estão tendo que reinventar os processos de ensino, agregando o lado positivo das ferramentas educacionais digitais. Iniciativas do Educa Mais Brasil, programa de incentivo estudantil, por exemplo, se apresentam como aliadas nesse processo.



A sala dos professores, fechada nos estabelecimentos de ensino por conta da pandemia, ganhou um espaço sem fronteiras no democrático ambiente virtual. "É lá onde se encontram, nos intervalos, diretores, coordenadores, professores, estagiários. Todo mundo no mesmo ambiente para conversar, debater, trocar experiências e compartilhar vivências", explica Carol.



A plataforma Sala dos Professores, lançada recentemente pelo Educa Mias Brasil, conta com um perfil no Instagram, o @saladosprofessores_oficial. "Estamos criando um espaço místico e colaborativo a favor da educação", define a professora Carol, que está à frente do projeto que nasceu com a proposta de ser um ambiente fértil para troca de ideias e experiências que contribuam para a formação continuada dos professores, e também de todos os profissionais da educação.





"Nasceu para ser uma sala de conhecimento compartilhado. É uma transposição da sala dos professores presencial para o ambiente virtual, para que a gente possa trocar experiências, socializar, compartilhar dicas", conclui a professora estendendo o convite a quem se interessa pela temática da educação.