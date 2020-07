Escolhido para o MEC diz que ''independência das universidades é importante''

Ao contrário do ex-ministro da Educação, Feder acredita que o governo deve valorizar as universidades públicas (foto: Divulgação/PMPR)

Atual secretário de Educação do Paraná e prestes a ser confirmado como novo ministro da área, o economista Renato Feder defendeu, em entrevista ao Correio, a independência das universidades federais e disse que o papel do governo deve ser o de apoiá-las para que ofereçam um melhor ensino.

fazia muitas críticas às universidades. Ao ser perguntado sobre qual sua visão sobre a relação entre o ministério e as instituições de nível superior, Feder, que conversou com o Correio na semana passada, após encontro com o presidente, disse: "A visão é que o MEC deve apoiá-las. As universidades têm independência, que é muito importante".

Para Feder, o papel das universidades é formar bons profissionais e cabe ao MEC auxiliá-las nessa tarefa. "O conteúdo precisa ser passado, esse é o papel das universidades e ao MEC cabe o papel de auxiliar nisso. Ver o que está dando certo e o que a universidade precisa para que ela sempre possa melhorar, crescer e dar um aprendizado melhor para os jovens que estudam lá. O MEC tem de construir com a universidade sempre e auxiliar no que ela entende ser necessário para que o aprendizado seja melhor", defendeu.

O economista deve ser confirmado ainda nesta sexta-feira para comandar o MEC. Bolsonaro tomou a decisão após descartar Carlos Decotelli, que teve informações que constavam em seu currículo questionadas por instituições de ensino nacionais e estrangeiras.