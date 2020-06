Curso de Pedagogia EAD lidera buscas entre graduações a distância (foto: Educa Mais Brasil)

A popularização da modalidade de Educação A Distância (EAD) vem ganhando espaço no cotidiano das pessoas, seja pelo baixo custo dos cursos ou pela vantagem de o estudante fazer seu próprio horário de estudo. De 2000 até 2018, o número de graduações EAD saltou de 10 para 3.177, segundo o levantamento mais recente do Censo da Educação Superior (2018), divulgado pelo Ministério da Educação (MEC). Destas, o curso de Pedagogia lidera as buscas.



Na rede privada, o curso de Pedagogia EAD tem mais de 440 mil alunos matriculados, enquanto que na rede pública o número de matriculados é pouco mais de 12 mil. Na rede particular de ensino, a quantidade de matriculados nesse curso é mais que o dobro do segundo colocado, a graduação de Administração.



O curso de Pedagogia EAD segue o mesmo padrão da graduação presencial. Também é reconhecido pelo MEC e oferece diploma. O curso dura, em média, quatro anos, com uma titulação de licenciatura.



A pedagoga Miriam dos Santos Lopes, 37, se formou em Pedagogia EAD com uma bolsa do Educa Mais Brasil e confessa que teve receio do seu diploma não ser aceito e se surpreendeu: "Confesso que pensava que ninguém ia querer me contratar porque minha formação era EAD, mas bastou pegar meu diploma para que muitas portas se abrissem na minha área".



Miriam optou pela modalidade EAD para conseguir conciliar as demandas de trabalho, do lar e os cuidados com o filho pequeno. Assim, ela pôde estudar e, ao mesmo tempo, estar próximo da família. "Valeu muito à pena. Hoje estou trabalhando na área dando aula para turmas de Ensino Fundamental", destaca a pedagoga.



O que faz um pedagogo?



O pedagogo pode realizar diversos trabalhos diferentes do ofício de professor como: fazer a gestão e administração escolar; seguir a carreira de coordenação pedagógica, desenvolver e produzir livros e materiais didáticos, atuar com orientação educacional, implantar projetos educacionais em ONGS e empresas, lidar com processos educativos de crianças e jovens internados em unidades de saúde ou até mesmo fazer a supervisão educacional, orientando professores e educadores de uma instituição de ensino.



Como é o curso de Pedagogia EAD?



Grande parte da grade curricular desse curso é formada por matérias ligadas diretamente à: Educação e Psicologia da Educação; Filosofia; História; Sociedade e Sociologia.



As aulas são oferecidas por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem, local onde fica disponível todo o material didático do curso. Para acessar, o aluno entra com login e senha. Por meio da plataforma também é possível tirar dúvida com professores e tutores, participar de fóruns de discussão, chats e conversar com colegas de turma.



O diploma é emitido após a conclusão do curso e, assim como em outros cursos a distância, não traz a informação se o curso foi presencial ou EAD.



Existe bolsa de estudo para Pedagogia EAD?



No Brasil existem mais de 1.300 instituições privadas que ofertam cursos a distância, enquanto que nas instituições públicas a oferta é de 62.643, conforme o último Censo da Educação Superior.



Diversas faculdades reconhecidas pelo MEC oferecem cursos de Pedagogia EAD, inclusive com bolsas de estudo de até 70% de desconto nas mensalidades. Dentre estas, destacam-se:



UNOPAR

ESTÁCIO

UCAM

CRUZEIRO DO SUL VIRTUAL

ANHANGUERA