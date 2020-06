MEC pode suspender bolsas, Enem e manutenção de universidades em 2021

(foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Com uma previsão de redução de orçamento da ordem de R$ 4,18 bilhões no, programas essenciais podem ficar sob ameaça. Oé previsto para o próximo ano e poderia colocar em risco o próprio, além de bolsas de pesquisa da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, manutenção de, repasse a redes de ensino, o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD).

O próprio ministro da Educação,enviou ofício aona quinta-feira (4/6) fazendo o alerta sobre os prejuízos que isso pode trazer e solicitando aumento dos recursos previstos para o MEC.

Com o assunto “Solicitação de ampliação do referencial monetário da fase 1 da proposta orçamentária de 2021”, o documento começa solicitando “especial atenção para a disponibilização insuficiente de recursos constantes dos referenciais monetários da Fase 1 da Proposta Orçamentária de 20201, para as despesas discricionárias, frente às necessidades deste Ministério da Educação para o exercício vindouro”.

A previsão de despesas discricionárias para o órgão comandado por Weintraub em 2021 é quase 20% menor do que o de 2020. Este ano, o valor é de mais de R$ 22 bilhões e cairia para mais de R$ 18 bilhões no ano que vem. Esse dinheiro não leva em conta os gastos fixos com salários. Weintraub pede que a equipe de Paulo Guedes aumente em R$ 6,8 bilhões essa previsão de orçamento.



Preocupação com o Enem 2021



O tópico Enem 2021 entrou entre os assuntos do momento no Twitter. Vários usuários se sentem preocupados e até sem esperança por causa da notícia. Confira alguns dos posts de inernautas sobre a questão:





Estudantes: fazem protesto pro Enem 2020 ser adiado*



Ministério da educação: adia*



Ministério da educação: agr vou cancelar ENEM 2021



Estudantes: pic.twitter.com/tCBFeapZRg — Kauan%uD83D%uDEAE (@kk_kauan_) June 5, 2020

Enem 2021 pode ser cancelado



Estudantes do 2° ano: pic.twitter.com/4Rn2sg0prD — augustinho (@augustinhopb) June 5, 2020

