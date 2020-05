Faculdade da Saúde e Ecologia Humana (Faseh) passa a integrar grupo Ânima Educação

Campus Faseh em Vespasiano, na Região Metropolitana de BH (foto: Divulgação)

, uma das principais organizações educacionais particulares do Brasil e que nesta semana completou 17 anos de história, anunciou, nesta quinta-feira, a chegada ao grupo da, pertencente ao Centro de Ensino Superior do Vetor Norte, área de expansão da Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Sob liderança de Ricardo Guimarães, Faseh conquistou os mais altos indicadores acadêmicos (foto: Faseh/divulgação)

Rafael Ciccarini: 'Faseh intensifica a agenda e o propósito da instituição de transformar o país por meio da educação de qualidade' (foto: Divulgação/Ânima)

José Lúcio Martins Machado: 'Chegada da Faseh potencializará a excelência acadêmica na saúde' (foto: Faculdade São Judas/divulgação)

Sobre a Faseh

Sobre a Inspirali

Sob a liderança do médico, a Faseh conquistou os mais altos indicadores acadêmicos, sendo seu curso de medicina(MEC).O professoré o criador doe tem renome nacional. Ele acumula os papéis de médico, educador, pesquisador e gestor - tendo se destacado na área da saúde pelo sucesso de seus negócios e projetos, aliado à visão dee da formação médica. “Nossa escolha pela Ânima teve como critério a ampliação de nosso legado de investimentos, inovações e avanços na área da saúde”, enfatiza.Com a integração, Guimarães permanece nae dará continuidade aos projetos de inovação e processos de melhoria. O médico também passa, agora, a fazer parte do conselho de inovação, ensino e pesquisa da, vertical de saúde da Ânima Educação, que tem foco em educação médica, saúde e inovação, e atua no desenvolvimento do ensino e aprendizagem em medicina do país.De acordo com o diretor regional da, em Minas Gerais e Goiás, e reitor da Una e do UniBH,, a integração com a Faseh intensifica a agenda e o propósito da instituição de transformar o país por meio da educação de qualidade, com visão empreendedora, oferecendo ferramentas para a formação de profissionais para um cenário desafiador."Acreditamos no potencial dessa união. Por isso, seguiremos juntos transformando vidas e preparando os alunos de forma efetiva para um mundo novo e para os desafios que hoje se colocam e que exigem uma relação cada vez mais integrada entre as áreas da saúde e da educação. Essa integração fortalecerá ainda mais a nossa proposta de oferecer educação de qualidade para que mais pessoas realizem o sonho de estudar e construam não só uma carreira, mas um país melhor”, destacaJá para o diretor da Inspirali,, a integração das experiências no ensino médico das instituições da Ânima entrará em um novo patamar. “A chegada da Faseh, que tem excelentes feitos na inovação da medicina e um curso nota 5 pelo MEC, nota máxima no ensino superior, potencializará a excelência acadêmica na saúde. Além disso, essa união permitirá, certamente, a realização de grandes projetos voltados ao desenvolvimento de competentes profissionais do país”.Mais do que ter relação com um curso que se mostra menos propenso aos efeitos da atual crise, a parceria reforça a qualidade doe é mais um passo no fortalecimento da Inspirali - vertical de medicina da organização - área que se demonstra ainda mais necessária e fundamental no contexto atual relacionado à Covid-19.e cerca de 3.700 alunos, matriculados na Universidade São Judas, em São Paulo (SP); na AGES, em Jacobina e Irecê (BA); no UniBH, em Belo Horizonte (MG); na Unisul, por meio de uma parceria de gestão com a instituição que tem cursos nas cidades de Tubarão e Pedra Branca (SC); e agora na Faseh, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (MG). A partir desta nova integração, a Ânima amplia sua atuação, consolidando-se entre as maiores organizações privadas de ensino médico no país.Com autorização para funcionamento desde 2001, a Faculdade da Saúde e Ecologia Humana possui seis cursos de graduação, 1.034 alunos (sendo 597 de Medicina), 113 professores e 112 colaboradores. Localizada no vetor norte, área em expansão da Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), fica a 5 minutos do Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins. A localização estratégica, no caminho entre o terminal aéreo e a capital, permite acesso fácil, de fora do Estado e do exterior, à faculdade, que é voltada para a internacionalização a partir de parcerias com instituições de ensino e pesquisa do exterior.Criada pela Ânima Educação, a Inspirali é uma organização voltada aos cursos de medicina do país, tendo como objetivo fortalecer a formação médica, atendendo as demandas de transformação técnica e social da sociedade brasileira. Desta forma, a Inspirali contribui em todas as etapas do desenvolvimento dos profissionais de Saúde: a admissão na escola médica; a progressão nos múltiplos ciclos da graduação; o encaminhamento, preparo e desenvolvimento da escolha para a residência médica; e, também, o contínuo desenvolvimento ao longo da vida (‘Lifelong Learning’).Com o propósito de 'Transformar o Brasil pela Educação', a Ânima é uma das principais organizações educacionais particulares de ensino superior do País e conta com aproximadamente 140 mil alunos em sete instituições: Una (MG e GO), Universidade São Judas Tadeu (SP), UniBH (MG), UniSociesc (SC e PR), AGES (BA e SE) e UNICURITIBA (PR), além de atuar em cogestão com a Unisul (SC). Também fazem parte do Ecossistema Ânima a Escola Brasileira de Direito (EBRADI), a HSM, a HSM University, a SingularityUBrazil, a Inspirali, e a escola internacional de gastronomia Le Cordon Bleu, em São Paulo, além do Instituto Ânima.