Assistir a filmes pode deixar o estudo em casa mais atrativo (foto: Educa Mais Brasil)

Estudar Matemática, Ciências, História, Geografia ou qualquer outra matéria acadêmica estando longe do contato com o ambiente escolar pode desmotivar muitos estudantes. No entanto, a tecnologia está auxiliando os aprendizes nesse momento que requer mais disciplina.



Vídeos no Youtube, filmes em plataformas de streamings, podcasts e visitas a museus virtuais são ferramentas que possibilitam auxílio para o ensino de diversos assuntos. Aprender História, por exemplo, pode se tornar mais atraente para os estudantes da educação básica quando feito por visitas guiadas virtualmente aos museus do Brasil e de outros países.



Para aprender História do Brasil uma visita virtual ao Museu da República é uma forma interessante para aprender o assunto por meio de uma nova abordagem da disciplina. Mas os filmes também tornam-se aliados para quem quer aprender de forma espontânea, sem se sentir pressionado para memorizar datas, períodos ou contextos.



A seguir, confira uma lista com filmes indicados para criar afinidade com as disciplinas curriculares sem cair na monotonia.







Filmes de História:



Independência ou Morte



A Missão



Netto Perde Sua Alma



Gaijin: Os Caminhos da Liberdade







Filmes de Matemática:



PI



Enigmas de um Crime



O Contador



Está nos números







Filmes de Química:



Reaction



Erin Brockovich - Uma Mulher de Talento



Epidemia



Blade Runner - O Caçador de Androides







Para complementar a leitura dos assuntos, o Guia Enem possui uma vasta lista de conteúdos que caem no Exame Nacional do Ensino Médio, além de ser uma ferramenta a mais para somar no aprendizado.