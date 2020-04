Contratos do Fies podem ser renovados até o dia 30 de junho (foto: Educa Mais Brasil)

O aditamento dos contratos dos Fies foi prorrogado até o final de junho. A data também vale para os estudantes que querem fazer transferência integral de curso ou de instituição e para quem deseja solicitar aumento no prazo de utilização do financiamento.



A informação foi divulgada ontem, 14, através da Portaria nº 240/2020 publicada no Diário Oficial da União. A determinação vale para contratos simplificados e não simplificados.



O período de renovação semestral dos contratos foi ampliado por conta da pandemia, que alterou a maior parte do calendário dos programas do governo. Até o dia 30 de junho, os estudantes devem efetuar o aditamento dos licenciamentos liberados até dezembro de 2017 pelo Sistema Informatizado do Fies SisFies.



O estudante deve estar atento às seguintes informações: nos casos de aditamentos não simplificados, se houver alterações contratuais, é preciso levar nova documentação comprobatória ao banco fiador, para realizar a renovação. Já nos aditamentos simplificados, a renovação é feita sistematicamente. Os contratos que foram efetuados em 2018 com o Novo Fies, seguem as datas definidas pela Caixa Econômica Federal.





O que é o Fies?

O Fies, Fundo de Financiamento Estudantil, é um programa do Ministério da Educação que oferece financiamento para os estudantes que desejam ingressar o ensino superior em universidades particulares. Com esse auxílio do governo federal, o aluno só paga a faculdade depois de formado.



O projeto que teve início em 2001 têm possibilitado que estudantes de baixa renda tenham acesso a faculdade, permitindo que eles tenham educação de qualidade e que não seja preciso se preocupar com o pagamento das mensalidades durante o curso.



O Fies abre inscrições em todos os semestres. O estudante que deseja se candidatar ao programa deve estar atento às datas e separar todos os documentos necessários para a inscrição. A renovação contratual também deve ser feita semestralmente. Nesse processo, chamado de aditamento, todas as informações inseridas no SisFies são validadas para que o estudante possa ter continuidade no programa.