UFPI cria informativo sobre o coronavírus em Libras (foto: Educa Mais Brasil)

A Coordenação Geral do Curso de Letras - Libras da Universidade Federal do Piauí (UFPI) criou um espaço virtual com vídeos informativos sobre a covid-19 em libras. A plataforma foi desenvolvida com o objetivo de ampliar o diálogo com a comunidade surda a respeito do novo coronavírus.



Diante dessa pandemia, o excesso de informações, muitas vezes imprecisas, tem deixado a população confusa. Somado ao excesso de notícias, estão as "fake news", que pioram ainda mais o cenário.



Para conter esse problema, uma das iniciativas da UFPI foi a criação de um Comitê Gestor de Crise (CGM), que elaborou uma página específica para tirar todas as dúvidas a respeito do funcionamento da instituição e sobre o novo vírus. Em seguida, surgiu a ideia de produzir também uma versão em libras da página, assim, seria possível atender também a comunidade surda.



O material produzido em libras pela UFPI vai permitir que todas as pessoas surdas tenham acesso a informações mais aprofundadas e produzidas especialmente para esse público.



Segundo os organizadores do projeto, essa é uma ferramenta de utilidade pública essencial, pois em situações como essa, a população surda encontra muita dificuldade para se comunicar e em boa parte dos noticiários e comunicados oficiais, não há janelas com intérpretes ou mesmo legendas.



Por isso, é preciso criar mecanismos para a população surda se proteger e também evitar a transmissão da covid-19. Os vídeos estão acessíveis para todas as pessoas do país através do site https://coronavirus.ufpi.edu.br/faqs/faqs-em-libras. A plataforma, que funciona respondendo às perguntas frequentes, tem dados sobre prevenção, transmissão, tratamento e outras informações importantes sobre a pandemia.