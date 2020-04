Instituições de ensino adotam provas online para melhorar processo seletivo (foto: Educa Mais Brasil)

A célebre frase "o futuro é digital" anuncia uma tendência que, aos poucos, vem ganhando espaço na área da Educação: a migração do presencial para o digital. Essa transição pode ser percebida sob diversas formas, as quais as provas on-line já são realidade e facilitam a comunicação entre instituição de ensino e aluno.



Assim como já ocorre na telemedicina e no streaming, o meio digital pode proporcionar otimização de tempo e deslocamento, redução de custos, aumento da capacidade de atendimento, dentre outras vantagens.



Na Educação, as ferramentas digitais possibilitam que aulas remotas ocorram, bem como haja a colaboração no ensino-aprendizagem e a realização de avaliações fora do espaço pedagógico. Todos esses processos podem ser realizados com segurança e comodidade.



A possibilidade de fazer processo seletivo por provas on-line é uma experiência positiva que muitas instituições de ensino já estão tendo. "Nós temos que atender à conveniência do estudante e dos tempos que estamos vivendo. Nada substitui nada e a alternativa on-line é super válida", avalia Juliano Nery, diretor de Comunicação e Marketing da Rede de Ensino Doctum.



Visando oferecer mais comodidade para os estudantes, Nery encontrou na plataforma Vestibular Online a solução para trazer mais agilidade na comunicação e na matrícula. Assim, o processo seletivo da instituição é virtual em mais de 30 cidades e o resultado sai em até duas horas. "Acho que essa é uma alternativa que dá mais comodidade ao candidato, que pode fazer a prova onde estiver. Também permite agilidade na correção das provas e na entrega do resultado. Além disso, o processo é totalmente antifraude. A gente confia na seriedade do Vestibular Online", comenta o diretor.



Bom para todos



No momento em que o mundo está em isolamento social por conta do novo coronavírus, o Covid-19, as aulas presenciais foram parar no ambiente virtual. Porém, essa necessidade não é de agora. A História do Brasil conta que a Educação A Distância (EAD) já acontecia desde o século XVIII. De lá para cá, esse método de ensino passou por adequação para atender às diferentes gerações e novas tecnologias.



O cenário atual dá espaço para que o digital faça parte, cada vez mais, da Educação. Por isso, o vestibular on-line é apontado por gestores da área educacional como solução para as instituições de ensino se reinventarem, por oferecer facilidade e comodidade na aplicação de processos seletivos.



Dessa forma, a prova pode ser feita pelos candidatos de onde eles estiverem. "Neste momento, a maior vantagem é permitir que a instituição não pare a sua captação e o candidato tenha a flexibilidade de poder fazer a prova de onde estiver", afirma Joyce Guedes, diretora do Vestibular Online.



No mesmo caminho de substituição da aplicação de provas presenciais para digitais, neste ano, os estudantes de todo o Brasil farão, pela primeira vez, o Exame Nacional do Ensino Médio na versão remota, o Enem Digital. A implantação será gradativa e visa substituir, até 2026, a tradicional prova em papel. Com isso, o Ministério da Educação (MEC) estima ter vantagens como a economia em papel, redução do risco de fraude, adaptação ao Novo Ensino Médio, aumento da interatividade e possibilidade de aplicação das provas em mais municípios.







Fonte: Brenda Chérolet - Agência Educa Mais Brasil