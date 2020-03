Conheça o curso para as crianças que querem investir na carreira de Youtuber (foto: Educa Mais Brasil)

Na atualidade, é muito comum ver adultos e crianças inseridos na internet por meio de celular, tablet ou notebook. As crianças, por sua vez, passam horas e horas assistindo vídeos dos seus youtubers favoritos. Um exemplo disso é o canal do Luccas Neto que hoje chega à marca de 29,3 milhões de inscritos na plataforma YouTube. Agora, você sabia que já existe curso de youtubers para crianças? Sim, isso já existe! E para além dos ensinamentos para a nova profissão, o curso pode ser um meio para que as crianças sejam preparadas para a vida adulta.



Com o objetivo de desenvolver as habilidades da criança, o curso que alia tecnologia com o que os pequenos vivenciam no seu dia a dia, aplica recursos de produção de vídeo, desenvolvimento de roteiros, planejamento estratégico de conteúdo, entre outras atividades que afloram o lado produtivo e torna mais dinâmico o aprendizado.



As crianças são os próprios produtores e, com o auxílio de um profissional, vivem o mundo dos youtubers e usam o que eles assistem para a diversão . "As crianças chegam sempre muito tímidas, mas, quando começam a ver os vídeos das aulas experimentais e ver o encaixe dos seus memes favoritos e que veem nos vídeos dos youtubers que eles gostam, eles mesmos começam a se abrir e opinar como aquilo poderia ficar melhor", revela Amós Costa, colaborador da instituição de ensino profissionalizante Código Kid.



Inserir mais essa atividade na vida das crianças pode ser positivo, pois, estimula a criatividade e disciplina e, se bem planejada e orientada, o sonho dos pequenos pode ser tornar realidade e até um ofício, já que é uma atividade que pode ser remunerada a depender do número de visualizações e do interesse dos que assistem. No entanto, é muito importante que os pais participem desse momento com os filhos, já que as crianças precisam de orientação, permissão e supervisão em determinadas situações, como, criar um canal na plataforma, carregar um vídeo e, até mesmo, no momento da filmagem, ponderando o que é dito e avaliando a performance da criança.



Profissão do Futuro



O que antes era vista como uma plataforma para ver vídeos, o YouTube, hoje, é um meio profissional altamente rentável. Por isso, muitas pessoas buscam investir no aprimoramento profissional para, assim, trabalhar com a plataforma. Um exemplo disso é o Tecnólogo em Formação para Youtuber, criado pelas unidades de Campinas e São Paulo da Universidade Paulista (Unip), uma graduação com o objetivo de proporcionar, aos alunos, os conhecimentos necessários para desenvolver a carreira como produtor de conteúdo.



