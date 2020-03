Treineiros Enem: notas estão previstas para serem divulgadas nesta terça-feira (17) (foto: Educa Mais Brasil)

Nesta terça-feira (17), o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) disponibilizará as notas dos "treineiros" que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Os detalhes da correção da redação também ficam acessíveis para todos os participantes.



O Exame Nacional do Ensino Médio avalia o desempenho escolar ao final da educação básica e, por meio da nota obtida, o estudante pode conseguir uma vaga na graduação. Para isso, os participantes fazem provas de linguagens, códigos e suas tecnologias; ciências humanas e suas tecnologias; ciências da natureza e suas tecnologias; e matemática e suas tecnologias, que, ao todo, somam 180 questões, além da redação.



Conforme previsto no edital do Enem 2019, o espelho individual da redação traz a pontuação recebida pelo participante em cada uma das cinco competências avaliadas pelos corretores.



O que são treineiros?



Os "treineiros" são aqueles participantes que fizeram as provas e avisaram, durante a inscrição, que não terminariam o ensino médio até dezembro passado.



Como se cadastrar no portal do governo?



Para se cadastrar no gov.br, o estudante deve seguir os seguintes passos:



1. Acessar a Página do Participante, no endereço enem.inep.gov.br.

2. No canto superior esquerdo da página, clicar no botão GOV.BR que levará ao portal de serviços digital do Governo Federal.

3. No site, clicar no botão "Acesso GOV.BR"

4. Informar CPF, nome completo, e-mail e telefone e registrar login e senha para criar sua conta no portal.

5. Após seguir os passos acima, o participante terá acesso liberado para os canais digitais do governo federal.



*Matéria produzida com informações do MEC