Instituições internacionais ofertam bolsas de estudo exclusivas para mulheres (foto: Educa Mais Brasil)

No Brasil, as mulheres ganham apenas 78,75% dos salários de homens de mesmo nível educacional e idade, segundo dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). No entanto, não é apenas um problema brasileiro, mas uma questão mundial.



Aproveitando o mês da mulher - março - essa é uma ótima oportunidade para celebrar as conquistas das mulheres que lutaram e continuam lutando. Mas também é um momento de reflexão.



Na busca por maneiras de superar essa desigualdade, milhares de iniciativas se destacam, entre elas, programas e organizações que oferecem bolsas de estudo exclusivas para mulheres estudarem fora do país. Conheça algumas:



American Association of University Women (AAUW)



A AAUW é líder, nos Estados Unidos, na promoção de igualdade e educação para meninas e mulheres. Todos os anos, ela concede cinco bolsas para estudantes de mestrado, doutorado e pós-doutorado. As bolsas são oferecidas para mulheres não-americanas que desejam cursar uma pós-graduação, mestrado ou doutorado em tempo integral em instituições americanas.



Universidade de Liverpool



Bolsas exclusivas para MBA em Football Industries, um curso voltado para estudantes que queiram seguir carreira em áreas relacionadas aos negócios do futebol. As bolsas cobrem integralmente o valor do curso (que pode chegar a mais de 23 mil libras) e costumam ser oferecidas na metade do ano, com as inscrições se encerrando por volta de julho.



Elizabeth Neuffer Fellowship



As bolsas oferecidas pela Elizabeth Neuffer Fellowship são voltadas para mulheres jornalistas. A iniciativa foi criada em 2004 pela International Womens Media Foundation (IWMF). O programa é voltado para mulheres jornalistas que concentram seu trabalho em questões de direitos humanos e justiça social.



Programa Science Ambassador



Lançado pelo Cards Against Humanity, o programa Science Amabassador tem o objetivo de aumentar o número de mulheres atuando nas áreas que se encaixam na sigla STEM (Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática, na versão em inglês).