Imposto de Renda 2020: contribuintes podem buscar auxílio de contadores regulamentados (foto: Educa Mais Brasil)

A Receita Federal liberou, nesta quinta-feira (20), o download do programa gerador do Imposto de Renda 2020, referente ao ano-base 2019. Neste ano, o Imposto de Renda 2020 precisará ser declarado entre 2 de março e 30 de abril. Quem deve fazer a declaração do Imposto de Renda (I.R.) são as pessoas que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2019 e as exceções citadas no site da Receita Federal.





O programa gerador de Imposto de Renda pode ser acessado por qualquer cidadão que precise fazer a declaração. No entanto, apesar da viabilidade, algumas pessoas não têm conhecimento suficiente sobre a ferramenta ou não dispõem de tempo para preencher o formulário. Assim, é recomendável que o contribuinte procure ajuda de um contador.





O contador é o profissional formado em Ciências Contábeis. Dentre as suas atividades, ele pode exercer funções voltadas à contabilidade de empresas, instituições públicas ou privadas e atendimento à pessoa física.





Como fazer o download do programa gerador de Imposto de Renda?





O primeiro passo para baixar o programa do I.R. 2020 é acessar o site da Receita Federal. Na página de download do programa, o contribuinte deverá escolher entre preencher o formulário pelo computador, dispositivo móvel ou certificado digital.





Após escolher a modalidade, é só clicar em cima da opção desejada e aguardar o download do programa. Todas as instruções estão no site da Receita.





Como saber se o contador é regulamentado?





Os órgãos regulamentadores da profissão de Ciências Contábeis no Brasil são: Conselho Federal de Contabilidade - CFC (nível nacional) e Conselho Regional de Contabilidade CRC (nível regional).





No Brasil, existe um CRC presente em cada Unidade Federativa e no Distrito Federal. Em cada jurisdição, os conselhos têm o objetivo de fiscalizar o exercício da profissão de contador, além de estabelecer normas e princípios a serem seguidos por todos os profissionais da contabilidade.





Para conferir a habilitação do profissional de contabilidade, basta acessar o site do conselho, clicar no Portal do CFC, ir em serviços online e consultar cadastro profissional.