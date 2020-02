UFMG é melhor universidade federal em ranking de revista britânica

Na foto, reitoria da UFMG no câmpus Pampulha, em Belo Horizonte (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press - 09/10/2019)



A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) é a instituição federal de ensino superior brasileira com melhor classificação no ranking Times Higher Education (THE). Pela primeira vez, a universidade mineira aparece no grupo das 25% melhores entre todas as instituições avaliadas. Além disso, é a única brasileira a figurar nessa porcentagem. A Universidade Federal de Minas Gerais () é a instituição federal de ensino superior brasileira com melhor classificação no ranking Emerging Economies University Rankings 2020 , da revista britânica(THE). Pela primeira vez, a universidade mineira aparece no grupo das 25% melhores entre todas as instituições avaliadas. Além disso, é a única brasileira a figurar nessa porcentagem.





Outras universidades mineiras também aparecem em outras posições no ranking, como a Universidade Federal de Ouro Preto (Ufop), Universidade Federal de Lavras (Ufla), Universidade Federal de Viçosa (UFV), a Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (Puc-Minas), e a Universidade Federal de Itajubá (Unifei).





No Emerging Economies University Rankings, são consideradas as instituições de países classificados como “emergentes avançados”, “emergentes secundários” ou de “fronteira” pelo Financial Times Stock Exchange Group (FTSE), organização independente, de propriedade da Bolsa de Valores de Londres e do jornal The Financial Times, que cria e gerencia índices de ações. O Brasil está classificado como nação emergente avançada.





Conforme a universidade, a avaliação considera os seguintes indicadores e pesos na nota atribuída a cada instituição: Ensino (30%), Pesquisa (30%), Citações (30%), Imagem Internacional (7,5%) e Integração com a Indústria (2,5%).