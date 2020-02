Ponto de conexão

Muitas vezes, os professores universitários conseguem ocupar um lugar extremamente importante para a mobilização do estudante para seu desenvolvimento%u201D Ana Paula Veloso, orientadora de carreiras do Ibmec (foto: Arquivo pessoal)







Após tantas mudanças pelas quais a educação vem passando nas últimas décadas, a importância de um bom educador no processo de aprendizagem também tem sido questionada. Hoje, o professor deixou para trás a função de transmissor de conhecimentos para se tornar um orientador e estimulador. No ensino superior, ele eleva essa função fazendo um papel de guia na construção de conceitos e valores. Na faculdade, por exemplo, a visão do professor equivale ao futuro e transmite para os alunos a ideia do que é a profissão que eles almejam seguir.

A orientadora de carreiras do Ibmec, Ana Paula Veloso, deixa isso muito claro. “Muitas vezes, os professores universitários conseguem ocupar um lugar extremamente importante para a mobilização do estudante para seu desenvolvimento”, afirma. “Os professores ocupam uma posição no mundo real do trabalho, e isso acaba inspirando os alunos e fazendo com que eles idealizem a profissão.”

Ana Paula conta que a tendência é de que alunos cada vez mais enxerguem seus professores como amigos, alguém com quem você possa contar e até posteriormente trabalhar junto. “Aqui no Ibmec, muito dos professores estão no mercado de trabalho como grandes profissionais. Os alunos mantêm relação próxima exatamente por isso”, diz.

Ela ainda destaca a importância do professor para a instituição de ensino. “Os professores são um ponto fundamental para a conexão do aluno com a escola”, disse. “A primeira imagem do que você vai ser está espelhada no professor. Quando a gente entra na faculdade é tudo muito idealizado. E o primeiro contato está no professor do que vai ser o mercado de trabalho”, afirma.





IDENTIFICAÇÃO A aluna de publicidade e propaganda da PUC Minas Ana Luiza Alves, de 20 anos, concorda com essa colocação. Para ela, uma boa relação com os professores é essencial para o mercado de trabalho. Ana conta que resolveu trocar de curso. Antes, estudava engenharia elétrica.

“Não me identifiquei com o curso. Apesar de os meus professores de engenharia serem incríveis, percebi que tudo era muito diferente. Foi a partir disso que percebi que essa não era a profissão que eu gostaria de ter”, diz. “Escolhi a PUC. Sempre ouvi falar. Meu avô também já tinha sido professor lá e ele é incrível. Quando você vai escolher uma instituição é preciso olhar a grade curricular, as salas, os aparelhos e, principalmente, os professores”, afirma.





