Suporte para o aluno

O professor é o principal elo entre escola e alunos, já que a figura do profissional reflete em toda a metodologia educacional da instituição de ensino, assumindo um papel decisivo nas escolhas escolares, pessoais e profissionais dos estudantes. “Todo o discurso do projeto pedagógico se materializa nessa relação do aluno com o professor”, afirma Aleluia Heringer, diretora do Colégio Santo Agostinho – Unidade Contagem.

Eldo Pena Couto, diretor do Colégio Magnum Cidade Nova, frisa que um dos desafios de uma boa aula é conseguir o engajamento do aluno, pensando em novos perfis que naturalmente se apresentam com as novas tecnologias e percepções sociais. Para isso, tanto escolas quanto professores devem desenvolver habilidades por meio de formação continuada que englobem técnica e também a empatia.

A diretora do Santo Agostinho pontua que é prioridade investir em professores que dominem bem esse ofício e tenham uma inteligência social e emocional muito grande. “Ele media conflitos o tempo todo, lida com estudantes com depressão, com timidez, com fobia social, crianças e jovens, às vezes, sem estrutura familiar, com problemas disciplinares. Então, a qualificação desse professor vai além do título de mestre e doutor”, comenta.

Rommel Domingos, diretor de ensino e copresidente do grupo Bernoulli Educação, acredita e busca professores que, além de competência técnica, devem exercer uma função relacional, para garantir uma ligação de empatia e aprendizagem. “A linguagem do professor tem que atender às expectativas do jovem para fortalecer laços”, salienta.





VIVÊNCIA A ex-aluna do pré-vestibular intensivo Bernoulli Briza Oliveira Gonçalves Rust nunca gostou das disciplinas de história e geografia. Com o desenvolvimento das aulas, a aluna passou a encarar as matérias com um olhar diferente. Segundo ela, durante seu período no intensivo os professores foram responsáveis por ajudá-la nos primeiros passos para depois do ensino médio, seja aprendendo o conteúdo durante as aulas, sanando dúvidas nos intervalos ou a distraindo com assuntos aleatórios. “O professor é alguém em quem se inspirar e em quem confiar. Uma figura mais que essencial na minha vida acadêmica e, com certeza, para minha vida profissional.”





“O professor é fundamental para o novo mundo em construção, tendo influência direta na transformação do aluno. Ele é responsável pelo contato direto e relacionamento diário com os estudantes. Sendo assim, tem a nobre missão de acolher o aluno, proporcionando não apenas uma educação de excelência, mas também ferramentas para que ele se torne protagonista da própria história. Se desejamos transformar o mundo por meio da educação, faz-se necessário olhar para o corpo docente de maneira especial, buscando capacitar e qualificar todos de forma a atender aos alunos em suas individualidades. Nesse sentido, o corpo docente qualificado será capaz de, além de ensinar, instigar os alunos a buscar o conhecimento.”