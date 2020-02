Fonte de inspiração

Partimos do princípio de que cada pessoa aprende de uma forma diferente, peculiar, e por isso as metodologias precisam ser diferenciadas" Viviane Barros de Souza, coordenadora pedagógica do ensino médio do Colégio Sagrado Coração de Jesus (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)







Os modos de ensino vêm se transformando ao longo dos anos. Os modelos clássicos de educação dão lugar a métodos mais adequados e ligados às novas formas de vivenciar a era da tecnologia e da informação. Nesse contexto, as escolas buscam manter um alto padrão de excelência ao investir em um corpo docente qualificado, composto por profissionais que adotam metodologias inovadoras.

“Partimos do princípio de que cada pessoa aprende de uma forma diferente, peculiar, e por isso as metodologias precisam ser diferenciadas. As aulas expositivas dão lugar a uma aprendizagem com mais significado. O aluno é protagonista do próprio processo de aprendizagem. O professor é um mediador e facilitador desse processo”, pontua a coordenadora pedagógica do ensino médio do Colégio Sagrado Coração de Jesus, Viviane Barros de Souza.

Ela explica que o estudante precisa vivenciar, experimentar e resolver desafios e situações-problema. Com um currículo diferenciado, a prática do dia a dia na sala de aula parte de projetos ousados para que o aluno consiga, por exemplo, resolver questões matemáticas, aprender com estudos de caso, seminários e pesquisas de campo. “A ideia é inspirar o aluno a pensar sobre o futuro, sobre suas escolhas profissionais, com projetos para jovens pesquisadores, de iniciação científica, de desenvolvimento das áreas da matemática. É importante que se sintam motivados a resolver problemas, o que pode ajudar quem quer enveredar pela engenharia e outros segmento afins da matemática, por exemplo”, diz Viviane.

%u201CBuscamos a excelência visando à melhor performance em aprovações dos alunos, e isso só se consegue com uma equipe realmente interessada no sucesso dos estudantes%u201D Rodrigo Bernadelli, diretor de ensino do Colégio Olimpo (foto: Colégio Olimpo/Divulgação)

Diante de um novo cenário, no Sagrado Coração de Jesus os processos seletivos dos professores são ainda mais rigorosos e desafiadores. O perfil do professor é avaliado através de dinâmicas de grupo, a fim de perceber o carisma, a liderança, a oralidade, a postura frente aos desafios, a sensibilidade e a experiência.





HABILIDADES No Colégio Olimpo, a escolha de um profissional para a docência passa por vários processos, e os diretores procuram informação sobre o professor junto a alunos que já tiveram aulas com ele. É o que explica o diretor de ensino da instituição, Rodrigo Bernadelli.

“O Colégio Olimpo escolhe seus professores pelo critério da competência e da habilidade dentro da disciplina a ser ensinada. Não têm nenhum peso elementos como aulas-espetáculo/aulas-show ou professores popstar. Buscamos a excelência visando à melhor performance em aprovações dos alunos, e isso só se consegue com uma equipe realmente interessada no sucesso dos estudantes. Afinal, o sucesso dos discentes é também o dos docentes”, pontua.

Ao mesmo tempo em que a escola utiliza tecnologias de ponta em equipamentos de última geração, também entende o papel central da presença do elemento humano, a interação entre professores e alunos. “Antes de qualquer coisa, trata-se de pessoas ensinando pessoas. Aqui temos o futuro, bem exemplificado nas aulas práticas de robótica, mas não abrimos mão do tradicional: o uso do quadro-giz e o acompanhamento em pessoa. Buscamos oferecer o melhor dos dois mundos. Tudo isso visa ao aprendizado de altíssimo nível”, continua Rodrigo.

Yasmim Bahia é estudante da segunda série do ensino médio no Colégio Olimpo. Em sua opinião, a escolha do curso superior é uma parte difícil no processo de conclusão de etapas, já que os jovens temem não escolher a profissão certa, o que pode ser um elemento de pressão. Para ela, também a cobrança vinda dos pais e de familiares em relação à aprovação em faculdades e universidades potencializa esse medo e outras angústias. É aí que entra a relação com os professores. “Eles convivem diariamente com adolescentes estressados e conseguem acalmar e criar laços de amizade.”

VALORES No Colégio Santa Maria Minas, a procura é por profissionais que compreendam os valores da instituição, como humanismo, compromisso, espiritualidade, pluralidade, responsabilidade, solidariedade e excelência pedagógica. “O processo seletivo de novos professores visa profissionais que sejam, ao mesmo tempo, competentes na execução das atividades de sua área de conhecimento e habilidosos para trabalhar em equipe”, explica o coordenador da área de ciências humanas e sociais/ensino religioso, Luis Hernandes Matos Leite.

A instituição, em parceria com a PUC Minas, oferta bolsas de estudo em especializações na área da educação, para fomentar a formação continuada dos professores que já atuam na rede de ensino. O colégio já conta com um número significativo de mestres e doutores. Nossas aulas expositivas também são incrementadas com projetos interdisciplinares, que permitem aos alunos desenvolver diferentes habilidades”, afirma Luis Hernandes. Entre os métodos adotados, a chamada “sala de aula invertida” exige maior autonomia do aluno e confere ao professor o papel de mediador do conhecimento.

Essa dinâmica, explica o professor, promove uma maior interação entre os estudantes, principalmente quando se adota a rotação por estações de aprendizagem. “Essa metodologia permite aos participantes perceber que o saber pode ser apreendido de diversas formas”, explica Luis Hernandes.