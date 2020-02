Universidades no exterior ofertam bolsas de estudo (foto: Educa Mais Brasil)

Para muitas pessoas, estudar com desconto ou, ainda, sem precisar pagar nada, é a única forma de frequentar uma escola particular ou universidade. Por conta disso, atualmente, existem no mercado diversas oportunidades para conseguir bolsas de estudo parciais e, acredite, até bolsa de estudo integral.



No Brasil, programas com o Educa Mais Brasil fazem esse papel. É possível encontrar diversas opções - presencial e até a distância. Para conferir as possibilidades, basta acessar o site do programa. Os descontos são ótimos e podem chegar até 70%.



Já no exterior, diversas universidades abrem seus programas de bolsas para estrangeiros. São oportunidades únicas de estudar fora do país, aprender outro idioma, conhecer outra cultura e ainda se aperfeiçoar profissionalmente.



Confira alguns programas que estão com inscrições abertas no exterior:



Espanha

A Universidade de Jaén, na Espanha, recebe inscrições até 9 de abril para o seu programa de bolsa para graduação. O programa é direcionado aos estudantes estrangeiros que tenham o ensino médio completo e que tenham obtido uma média mínima de 7.



Além disso, é necessário ter proficiência em espanhol. A Universidade de Jaén oferece bolsas em diversos cursos e para participar é preciso realizar inscrição no site da instituição.



Itália

A Universidade de Bolonha, na Itália, está com inscrições abertas até 30 de abril para estudantes que desejam realizar um curso de graduação no país. O programa oferece dois tipos de bolsas. O primeiro é no valor 11 mil euros por ano e o segundo oferece a isenção das taxas acadêmicas.



As bolsas têm validade de um ano, mas podem ser renovadas. Para participar, o interessado deve realizar sua inscrição na plataforma Studenti Online.



Inglaterra

A Universidade de Westminster, em Londres, abrirá este mês - fevereiro - inscrições para bolsas que oferecem cobertura de todos os gastos.



O critério para participar do processo é ter um currículo do ensino médio com nota acima de 8.5. Os interessados devem realizar sua inscrição via correio (clique aqui e saiba mais).



Holanda

Até o dia 21 de abril, o programa Orange Tulip Scholarship receberá inscrições para 80 bolsas para brasileiros em 20 universidades da Holanda. As bolsas são integrais e com ajuda de custo em dinheiro, que pode chegar até 50 mil euros. Para participar, o estudante deve ter obtido notas excelentes no ensino médio e proficiência em inglês.