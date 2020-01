A maioria das inscrições do Sisu 2020 foram feitas por celular e tablet (foto: Educa Mais Brasil)

Desde o início das inscrições do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), no último dia 21, cerca de 70% das inscrições foram feitas por dispositivos móveis como celulares e tablets, segundo o Ministério da Educação (MEC).



Até o início da tarde de ontem (22) o MEC registrou 2.095.174 inscrições realizadas por 1.108.434 pessoas. Foram cerca de sete mil inscrições por minuto. Cada candidato pode sinalizar o interesse em até dois cursos.



Por meio do Sisu é possível ingressar em faculdade pública com a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que foi divulgada na semana passada.



Para concorrer a uma vaga o candidato não pode ter zerado a redação na edição de 2019 do exame. A inscrição é gratuita e deve ser feita na página do participante.



Instabilidade



Estudantes que acessaram o site do Sisu para realizar a inscrição relataram erros no carregamento do site e lentidão no sistema. O MEC reconheceu os problemas no acesso à página e explicou que isso aconteceu em virtude da adaptação ao novo modelo adotado nesta edição. Diferentemente dos anos anteriores, a partir deste ano, o sistema está em nuvem para viabilizar que mais usuários possam acessar o site ao mesmo tempo, adaptar o portal para aparelhos mobile e economizar recursos.





Cronograma do Sisu



- Período de inscrições: 21 jan a 26 jan.

- Resultado da chamada regular: 28 jan.

- Matrícula da chamada regular: 29 jan a 4 fev.

- Prazo para participar da lista de espera: 29 jan a 4 fev.

- Convocação dos candidatos em lista de espera pelas instituições a partir desta data: 7 fev a 30 abr.