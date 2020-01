Material escolar: confira a lista dos materiais proibidos e permitidos (foto: Educa Mais Brasil)

Janeiro chegou e muitos pais estão se organizando para matricular seus filhos e comprar o material pedido pelas instituições de ensino. No vai e vem do dia a dia, muitos se esquecem de verificar se a lista dos itens indicados pela escola está de acordo com o que permite a legislação.





A dica é fazer o orçamento e comprar o quanto antes para evitar longas filas. Além disso, é importante que mães e pais fiquem atentos ao que diz a legislação sobre a compra de material escolar, averiguando se as escolas estão cometendo alguma irregularidade.





O Procon, órgão de defesa do consumidor, por exemplo, veta que as unidades de ensino insiram produtos de limpeza e higiene, administrativos e remédios nas listas escolares. Também não é permitido a indicação para que os pais comprem produtos de uma determinada marca ou de um local específico onde devem ser adquiridos os itens.





O Educa Mais Brasil, que há mais de 15 anos trabalha no segmento da educação básica ao ensino superior, preparou um resumo com o destaque do que pode e o que não pode ser solicitado pelas escolas. Confira abaixo!





Proibidos na lista:





- Álcool;

- Algodão;

- Sabonetes;

- Papel Higiênico;

- Papel Ofício;

- Grampeador;

- Piloto de lousa;

- Pratos descartáveis;

- Detergente;

- Outros.





Materiais permitidos:





A instituição deve solicitar apenas os itens que serão usados durante o período escolar. A lista é diferenciada pelo grupo de idade dos alunos. Para o maternal, por exemplo, podem ser indicados:





- Massa de modelar;

- Pincel;

- Tubo de cola;

- Lápis de cor;

- Livro de desenho;

- Outros.





Para os alunos maiores, a escola pode solicitar:





- Lápis;

- Caneta;

- Apontador;

- Tesoura sem ponta;

- Tinta guache;

- Pincel

- Revistas para recorte;

- Algum livro de história infantil específico.