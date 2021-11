Bianca Hulmann conquista mais um título em sua carreira de sucesso

A jornada de um profissional de sucesso, na maioria das vezes, se constrói através de uma escalada longa e repleta de desafios, até o topo da montanha, assim é a vida de quem tem coragem e ousadia para empreender. Mas uma coisa é certa: "a vista lá de cima, vale todo esforço!" Comenta Bianca Hulmann.

Bianca Hulmann se tornou mãe muito jovem e o que para muitas, talvez fosse um motivo de lamentação e comodismo, se tornou o seu maior combustível, para vencer e dar uma vida melhor para ela e sua filha, Valentina. Por isso, ainda adolescente, Bia fez suas malas e desacreditada por muitos, saiu daquela cidadezinha pequena, de Salto, interior de São Paulo, e foi para a capital atrás dos seus sonhos

Bom, o resto, é história, uma história de amor, resiliência e superação, muita superação, que a transformaram em uma referência entre os especialista em cabelos naturais, hoje, a empresária, além de faturar sozinha, mais de R$60.000,00 por mês em seu salão, ainda recebe comissão por mais 8 profissionais que atendem junto com ela e criou o Método Bianca Hulmann, o maior, melhor e mais completo curso online do Brasil para especialistas em cabelos cacheados, crespos e ondulados.

Todas essas conquistas, fizeram da cabeleireira uma mulher bem sucedida, que mudou não só a sua história, mas a da sua filha, seus pais e muitas outras mulheres, que através de seu curso, mudaram completamente o rumo de suas vidas.

Hoje são quase 2.000 profissionais formados pelo Método e essa não é uma simples história sobre alguém que se deu bem e ganhou dinheiro, ela vai muito além disso, já se foram 13 anos de carreira, dedicados ao empoderamento feminino, em todo o Brasil e exterior, Bia, com apenas 26 anos, coleciona prêmios, prêmios estes que são o maior reconhecimento dessa linda história.

Bianca, além de ter recebido os prêmios Tesoura de Ouro 2017, Tesoura de Diamante

2019 e ser a primeira colocada no Concurso promovido pela Inoar, que a levou para sua

capacitação internacional em Llongueras na Argentina, uma das maiores academias

do mundo, a cabeleireira recebeu neste último Sábado (06/11/2021), o prêmio Pincel de

Ouro 2021 em Gramado, Rio Grande do Sul!

Imprensa concedida por: Roberta Nuñez RN Assessoria Imprensa