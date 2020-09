Gustavo Gambit e outros empresários prometem transformar vidas em grande evento com marketing e solidariedade

No próximo dia 17 de setembro, um dos maiores eventos agendados para 2020 reunirá marketing, empreendedorismo, espiritualidade e solidariedade. A organização é de alguns empresários e palestrantes, dentre eles, o multi-empreendedor Gustavo Gambit. É esperada a participação do ator Bruno Gagliasso, do empresário Geraldo Rufino e do terapeuta Tadashi Kadomoto neste encontro no Allianz Parque que transformará a vida de todo o público que poderá participar presencialmente.

Gustavo Gambit/Divulgação / MF Press Global

Um time de 25 experts, empreendedores e influenciadores digitais entrará em campo no dia 17 de setembro no Allianz Parque, em São Paulo, dentre eles o ator Bruno Gagliasso. O público também vai dividir o gramado em uma oportunidade única. Para garantir a segurança e o distanciamento social por conta da pandemia da Covid-19, a apresentação será no sistema drive in.

Assim, solidariedade e conhecimento reunidos em um único espaço, grandes nomes das mais diversas áreas: empreendedorismo, marketing digital, desenvolvimento profissional e pessoal, espiritualidade, cultura e muito mais, em 6 horas de total imersão com o objetivo de impactar nações e levar os participantes para o próximo nível.

Neste momento onde a sociedade enfrenta uma profunda crise, a expectativa da organização é provar que o ditado "grandes crises revelam ótimas oportunidades" está certo, mas ressaltando como diferencial deste encontro as maneiras de como descobrir as melhores oportunidades e o caminho para sair na frente. Um dos palestrantes é Tadashi Kadamoto. Ele acredita que todas as situações, mesmo as mais terríveis têm coisas positivas. "Cabe a nós descobrir o lado positivo de cada situação. O evento mostrará como entender o cenário pós-pandemia e tirar o melhor proveito disso, sendo a maior oportunidade do século para quem quer se tornar um empreendedor de sucesso".

A capacidade do local é de 285 veículos e o valor do ingresso dá direito a quatro pessoas por automóvel. Parte da renda do evento será repassada à ONG Fraternidade sem Fronteiras, uma organização de ajuda humanitária, que nasceu no Brasil e atua em mais 5 países, com milhares de acolhidos. "Será um grande momento inesquecível e em prol de uma causa nobre, o movimento Arrasta para Cima está só no começo e apoia o projeto dessa ONG, que neste momento de pandemia precisa mais do que nunca do nosso apoio", afirma um dos idealizadores do evento, Jonas Kaz.

O Arrasta para Cima Solidário será uma apresentação única no próximo dia 17 de setembro, amparada por uma estrutura diferenciada, com qualidade e segurança ao público. Exibição em 2 telões de 103 metros quadrados e som distribuído em mais de 400 caixas, posicionadas ao lado dos veículos, também há a opção por rádio para sintonizar o áudio. A venda de alimentos e bebidas será através de aplicativo, com a garantia de todos os cuidados nesse período de pandemia.

O time de palestrantes escalados estará assim: Gustavo Gambit, Bruno Gagliasso, Tadashi Kadomoto, Geraldo Rufino, Jonas Kaz, Davi Braga, Diego Vergílio, Carol Cantelli, Tathi Deândhela, Elainne Ourives, Jhanne Pires, Felipe Marx, Marcos Strider, Vinicius Areb, Ricardo Bellino, Dani Rigo, Ricardo Resstel, Larissa Mocelin, Rafael Martins, Rafael Albano, Aguinaldo Alberto, Sandra Regina, Rafael Magalhães, Loise Velasco, Rafa Trader,

Para adquirir os ingressos ou encontrar mais informações sobre o encontro, acesse https://arrastaparacima.com.br/ .

Serviço:

Data: 17 de Setembro

Horário do evento: Quinta-feira, às 17h00

Abertura dos portões: 15h30

Ingressos:

VIP: R$ 500,00 (ESGOTADO)

PREMIUM: R$ 200,00 (ÚLTIMOS INGRESSOS)

COMUM: R$ 100,00 (ÚLTIMOS INGRESSOS)

Local: Allianz Parque (Av. Francisco Matarazzo, 1705 Água Branca, São Paulo)

Capacidade: 285 carros

Mais informações: https://arrastaparacima.com.br/

Contato: 11 93483-0489

Informações: producao@jonaskaz.com