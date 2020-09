De bancária a influencer de sucesso, Enriene Maciel faz sucesso nas redes sociais

Enriene Maciel /Divulgação

A internet é hoje o caminho mais fácil para uma pessoa ficar conhecida ou mesmo alavancar a venda de um produto, divulgar uma empresa. Mas, às vezes, nem todo mundo consegue êxito. Um exemplo de sucesso nas redes sociais é a empresária Enriene Maciel, que começou de maneira despretensiosa e acabou se tornando uma influencer.

Natural de Varginha, cidade do interior de Minas Gerais, Enriene trabalhou muitos anos como bancária, mas largou tudo e resolver montar o próprio negócio no ramo alimentício, que está em fase de expansão.

Conta que passou conhecer mais a fundo o universo das redes sociais ao administrar a carreira da filha, Eloá Ximenez, modelo mirim, vencedora de inúmeros concursos de belezas. A pequena é uma celebridade no instagram com mais de 530 mil seguidores em seu perfil.

"Elóa faz muito sucesso entre as meninas e meninos da idade dela. Participando dos concursos de belezas e das campanhas publicitária que ela faz, ficou muito conhecida. Estou sempre ao lado dela monitorando tudo de perto", ressalta a empresária que tem mais um filho.

Enriene conta que como aparece no instragram da filha, também ficou conhecida e muitas pessoas passaram a segui-la em seu perfil na rede social, que tem quase 40 mil seguidores. "Acompanhando a carreira da Eloá de perto, acabei entrando nas redes sociais. A partir daí me interessei cada vez mais pelo assunto", explica.

Em seu perfil, a empresária divulga momentos do seu dia a dia com o marido e com filhos, além de dar dicas e informações de assuntos variados, como moda, beleza e viagens. " Aqui divulgo meu mundo real e ainda tento ajudar as pessoas dando sugestões", destaca Enriene que divide o tempo o tempo cuidando da família, da carreira da filha e ainda da empresa. A

