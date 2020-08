Famoso na área da estética, Maurício Alves revela quais os procedimentos mais requisitados

Famoso na área de harmonização facial e referência em estética, Maurício Alves fala sobre os procedimentos mais requisitados e que tem promovido transformações intensas.

Maurício Alves, cirurgião dentista/Reprodução / MF Press Global

No ranking de cirurgias plásticas, o Brasil é o segundo país em que mais procedimentos são realizados anualmente. A busca pela sintonia na estética e melhores resultados ocasionaram em um aumento exponencial da procura por profissionais da área. Procedimentos voltados para a harmonização facial tem recebido especial destaque, principalmente por se tratarem de técnicas consideradas relativamente simples.

Maurício Alves, cirurgião dentista, tornou-se responsável por grandes transformações voltadas para a Harmonização Facial, destacando-se nas redes sociais. Principal meio em que os resultados são publicados, através do Instagram @dr.mauricioalves, o doutor apresenta não só as transformações que surpreendem, como também tira algumas das principais dúvidas de seus seguidores em relação aos procedimentos e possibilidades.

Além do esperado envelhecimento, algumas insatisfações em relação ao contorno da face tornam-se incentivo para aqueles que iniciam a busca por profissionais da área da estética: "a aplicação da toxina botulínica é um dos procedimentos mais realizados em nosso consultório, e apesar de ser algo relativamente simples os resultados são bastante satisfatórios a longo prazo", comenta Maurício Alves.

O reconhecimento do cirurgião dentista na área da estética veio em decorrência de muita dedicação e diante dos excelentes resultados alcançados. Maurício Alves conta que a cada resultado compartilhado parece aumentar o desejo das pessoas por mudanças: "recebemos muitas mensagens diariamente e acredito que os resultados positivos são como fatores encorajadores para nossos seguidores que tem o desejo, mas por algum motivo sentem certo receio", explica.

Apesar da febre da Harmonização Facial nos consultórios e por se tratarem de procedimentos minimamente invasivos, o Dr. Maurício Alves alerta para a importância do equilíbrio no processo de decisão sobre quais práticas se deve aplicar: "é sempre importante buscar por profissionais devidamente habilitados e que entendam que cada organismo reagirá de uma maneira distinta", ressaltando que a consciência e conhecimento serão fatores determinantes para o alcance do melhor resultado.