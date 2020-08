Helena Quintella desponta como atriz mirim após conquistar papéis importantes na TV e no teatro

Alagoana já integrou o elenco da novela Jesus e no momento se prepara para participar da nova superprodução da emissora

Helena Quintella/Divulgação

Com apenas sete anos, a atriz mirim Helena Quintella já se destaca no meio artístico pelo talento, beleza e simpatia. Na Rede Record, a alagoana fez uma participação na novela "Jesus" e já está confirmada no elenco fixo da nova superprodução "Gênesis", onde terá um papel de destaque.

Helena, que é de Maceió, viu sua carreira deslanchar aos cinco anos, após participar de um workshop e ser descoberta pelo grande diretor de elenco Eduardo Pradella.

Seu talento chamou a atenção do profissional, que acreditou em seu potencial.

Helena Quintella/Divulgação

Em 2018, após alguns testes, foi contratada pela Record e fez seu primeiro papel na TV na novela Jesus, onde contracenou sempre ao lado do ator Dudu Azevedo. Seu trabalho como atriz na produção já foi divulgado na

Argentina, nos Estados Unidos, na Guatemala e no Chile.

Com o fim da novela, Helena passou uma temporada em São Paulo onde fez aulas de canto, jazz, interpretação e sapateado. Nesse período gravou o curta "Papai Noel surtou", com o diretor Rica Mantoanelli, e no final de 2019 participou do musical A Christmas Carol, com direção de Fernanda Chama e que ficou cartaz no Teatro Renault.

Helena Quintella/Divulgação

Desde o início do ano a alagoana deixou São Paulo e se mudou para o Rio de Janeiro, onde começará a gravar sua segunda novela na Rede Record. Ela será a personagem Iscá. Os trabalhos da superprodução foram iniciados nos primeiros meses de 2020, mas precisaram ser suspensos em março em função da pandemia do novo coronavírus (COVID-19).

Digital Influencer

O sucesso de Helena é visto também nas redes sociais,onde soma mais de 115 mil seguidores no Instagram (@helenaquintella_). Em sua página, a pequena apresenta os bastidores de seus trabalhos como atriz e modelo, além de momentos de sua infância ao lado da família e dos amigos.