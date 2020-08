Sucessão familiar exige preparo e escolhas no tempo certo, afirma jovem empresario

Thalison Borges / MF Press Global

Em diversos casos, mais difícil que erguer um império é mantê-lo. Grandes nomes do varejo e de outros setores desapareceram, uns quebraram, outros foram comprados por empresas maiores. Um dos motivos são os problemas de sucessão familiar. Dados do IBGE e do Sebrae mostram que 90% das empresas no Brasil são familiares. Elas correspondem a cerca de 65% do PIB e empregam 75% da força de trabalho do país. Entretanto, não basta ser o filho do dono para seguir os passos de sucesso do pai. A família Borges, do Rio Grande do Norte, sabe disso. O filho do dono é o jovem Thalison Borges, que aos 28 anos participa ativamente da gestão da Borges Eletromóveis, grande rede no estado. O pai, Francisco Borges de Andrade, fundador da loja, procurou ensinar o filho desde cedo. "Comecei a trabalhar aos 16 anos de idade, um dia meu pai disse para colocar uma mesinha junto à dele e observá-lo trabalhando para ver como ele fazia", lembra.

Thalison conta que na época, sem nem mesmo saber, fez seu próprio trainee. Por conta própria começou a percorrer todos os setores para aprender. "Desde servir o café, até a parte de logística, as vezes eu trabalhava no setor de finanças, outras no setor de crediário, passei por todos e foi o que me deu consciência do que era a empresa, assim que as coisas começaram a fluir", revela o jovem talento. Para ele, o diferencial na sucessão de cargos e tarefas em uma empresa familiar é entender o tempo certo, além do preparo de quem será o substituto. "Aos poucos, meu pai foi aumentando as minhas responsabilidades, muitas vezes eu achava que sabia e chegava para ele dando opiniões, meu pai me dizia para ir devagar e me explicava. Muitas vezes ele estava certo, por sua experiência, mas também houve diversas ocasiões em que eu estava certo e consegui mostrar". A Borges Eletromóveis hoje tem unidades no Rio Grande do Norte e na Paraíba, além das vendas online para todo o Brasil.