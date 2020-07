Influenciador Digital baiano Davison Vianna ensina como superar a crise econômica através da internet

Davison Vianna Foto: Reprodução

Segundo o empreendedor digital e especialista em marketing digital, Davison Viana, é possível faturar alto na internet mesmo em tempos de crise e pandemia do novo coronavírus.

Com a retração da atividade comercial tradicional e a diminuição da produção industrial , devido à pandemia do novo coronavírus, pessoas em todo o mundo enfrentam situação de crise econômica e desemprego, experimentando um novo normal em relação ao mercado de trabalho e realidades distintas em relação ao exercício de suas profissões, sendo aconselhadas a não sair de suas casas e respeitar uma quarentena que parece não ter mais fim.

O Brasil, segundo analistas do mercado financeiro, está enfrentando uma recessão até o momento de quase 7% do PIB (Produto Interno Bruto) e estes números ainda podem piorar. No entanto, a saída para muitos brasileiros que se encontram em situação de crise pode estar no mundo digital.

Segredo para vencer a crise através da internet

Davison Vianna, empreendedor digital e especialista em publicidade e marketing online, revela que é possível contornar e vencer a crise, através do domínio de ferramentas digitais: "Uma das principais formas de empreender nos tempos de hoje, com o avanço da tecnologia é o empreendedorismo digital. Através da internet, é possível atingir o mundo inteiro, investindo muito pouco em relação à outros investimentos. Então, com cada vez mais pessoas tendo acesso à internet, basta uma boa estratégia, um bom produto, e muito esforço para obter excelentes resultados."

Davison tem 38 anos, é natural de Salvador Bahia e atua na internet há mais de 25 anos de Internet. Para ele, adquirir conhecimento, aproveitando as possibilidades trazidas pelo universo web, também é um diferencial para sair da crise e mudar de vida: " Hoje é possível adquirir conhecimento em cursos on-line, no Youtube, e boa parte deste conhecimento está disponível gratuitamente. A única forma de crescermos na vida, em meio a tanto caos, é adquirindo e partilhando conhecimento, pois isto nos torna referencias e autoridades em determinado assunto, nos evidenciando como profissionais e promovendo nossa imagem em âmbito global pela internet."

Plataformas para o sucesso

O empreendedor aponta que hoje existem diversas plataformas para empreender e fazer dinheiro na internet: "Você pode criar uma loja virtual, trabalhar com Google Adsense, Promover produtos digitais, prestar consultoria, enfim. São muitas possibilidades de se empreender no mundo digital e com mais de 2 bilhões de pessoas conectadas à rede mundial de computadores, não vai faltar mercado para o que você está oferecendo."