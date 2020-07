Kleber Moraes fatura alto na internet com Dub Style

Kleber Moraes Foto: Reprodução

O influenciador digital e criador de conteúdo para a internet Kleber Moraes é considerado o maior especialista do Brasil na customização de veículos e no lifestyle Dub.

Carros com pinturas e customizações exclusivas, rodas grandes e luxuosas e motores ultra potentes chamam a atenção por onde quer que passem. A onda do Dub Style, que teve origem nos EUA, está varrendo o Brasil e ganhando destaque na mídia nos últimos anos, principalmente por causa do influenciador digital Kleber Moraes, conhecido nas redes sociais como Klebim, maior divulgador deste lifestyle no país.

Com mais de 1 milhão de inscritos no seu canal, que já acumula mais de 115 milhões de visualizações, Kleber se tornou uma referência no segmento e fatura alto na internet. Ele conta do que se trata o chamado Dub Style e porque se tornou tão popular: "O Dub é um estilo de personalizar carros que vai além do tuning, é muito mais do que apenas refinar e customizar o seu carro, mas tem a ver com todo um estilo de vida. As minhas inspirações são norte-americanas, as periferias dos Estados Unidos, e os rappers de origem humilde que conseguiram vencer na vida e hoje ostentam carros de luxo totalmente exclusivos, como rapper 50 Cent, que já gastou mais de U$$600.000,00 personalizando seu Hummer H2. Depois do lançamento do filme Velozes e Furiosos, que retratou com detalhes a cultura americana de modificação dos carros com acessórios ornamentais, pinturas multicoloridas, suspensões à ar e vários outros itens que davam ao carro características exclusivas, muitas pessoas que já eram apaixonadas por car tuning, que é a customização de veículos, abraçaram o Dub Style e passaram a viver isso. Fico feliz de hoje eu ser um tipo de representante de cada uma delas e ser pioneiro na divulgação do Dub no país."

Sucesso inesperado

Kleber revela que criou o canal no YouTube apenas por diversão e paixão pelo Dub. Hoje, o influenciador fez disso uma profissão e fatura alto na internet: "Quando criei o meu canal, queria popularizar no Brasil algo que admiro e que vivo, mas não imaginava que iria ter tanta repercussão e me tornar o maior canal deste segmento no país", revela Klebim.

Estilo DUB

O canal de Kleber Moraes, Estilo Dub, é onde o youtuber apresenta seus carros, mostra eventos e exposições, além de realizar entrevistas com grandes nomes do automobilismo e do Dub, apresentando não apenas para aficcionados, mas também introduzindo o mundo dos carros ultra customizados e o estilo de vida dos apaixonados por estes veículos para quem ainda não conhece esta realidade.

Klebim aponta quais são as principais características do que ele chama Estilo Dub: "As principais características do Dub, são rodas grandes, suspensões à ar, interior modificado e muito som. Na maioria das vezes, o carro é discreto, porém muito bem montado. Temos ajudado a espalhar esse estilo pelo Brasil e pelo resto do mundo, porém, por ter peças mais caras e luxuosas, não é tão acessível quanto o tuning, um jogo de rodas Dub pode chegar a R$150.000,00."