Sete brasileiros estão na lista dos 50 cantores mais populares do mundo no Instagram

Lista elaborada pela Tubelab mostra que 7 artistas brasileiros estão na lista dos 50 cantores mais influentes do Instagram. Saiba quem são eles

O Instagram é hoje a rede social mais popular do mundo, com mais de 1 bilhão de usuários, seguida de perto pelo Facebook. E entre as contas mais populares desta rede social estão as de músicos e cantores. Segundo levantamento feito pela Tubelab, mais de 28% das contas mais populares do Instagram pertencem a cantores, o que mostra que a comunidade de música é uma parte importante desta rede social.

O CEO da Tubelab, Fred Furtado, revela alguns dos motivos: "o Instagram se tornou a principal vitrine para artistas, tanto grandes como pequenos, dado o seu alcance, dinamismo e popularidade. É hoje uma das formas mais acessíveis para o público de acompanhar os seus artistas favoritos e interagir com eles".

Fred Furtado também conta que os artistas brasileiros estão ganhando imenso destaque no Instagram e sendo reconhecidos mundo afora: "a rede social também ajudou a colocar em evidência alguns dos nossos mais proeminentes artistas, que hoje figuram entre os 50 perfis mais populares do mundo nesta categoria".

Quem sãos os maiores cantores no Instagram?

Segundo uma auditoria realizada pela Tubelab, entre os 50 maiores perfis de cantores em número de seguidores no Instagram, aparecem no ranking os brasileiros Anitta (44M 20.º), Ivete Sangalo (30M 33.º) , Maísa (29M 36.º) e Wesley Safadão (27M 40.º), Marília Mendonça (26M 42.º) , Luan Santana (26M 44.º) e Gusttavo Lima (26M 45.º).

O Top 3 mundial do Instagram são os cantores Ariana Grande (173M), Beyoncé (140M) e Justin Bieber (127M).

Confira lista completa: