Como manter as mãos hidratadas mesmo com o uso excessivo de sabão e álcool gel

A Dra. Hellisse Bastos, dermatologista e especialista em estética, revela como manter a saúde das suas mãos mesmo com o uso constante de álcool gel para evitar o covid-19.

Em tempo de covid-19 a orientação é lavar frequentemente as mãos para evitar o contágio com o novo coronavírus. No entanto, com a necessidade constante de lavar as mãos e fazer uso do álcool gel, algumas pessoas desenvolvem um ressecamento exacerbado das mãos, assim como outros problemas de pele, como efeito colateral de adotar as medidas de higiene reforçadas.

A Dra. Hellisse Bastos conta que tipo de problemas podem aparecer devido ao uso excessivo do sabão e do álcool gel: "Além do ressecamento, pode aparecer a dermatite de contato, que são lesões que coçam intensamente e até mesmo vesículas e bolinhas de água. E quando a dermatite fica mais crônica, além da pele ficar mais grossa pode desenvolver fissuras no local."

Tratamentos possíveis

A dermatologista afirma que é importante saber que há tratamento em todos os casos de ressecamento ou alergias devido ao uso mais frequente de higienizadores. No entanto, somente um médico dermatologista pode prescrevê-lo: "as prescrições podem variar desde o uso produtos tópicos, medicamentos por via oral e até mesmo, em casos mais graves, corticóides injetáveis para diminuir a inflamação. Também podem ser prescritos imunomoduladores para este mesmo fim."

Mãos hidratadas e prevenção da covid-19

Hidratantes e emolientes também podem ser usados tanto no tratamento como na prevenção: "para restaurar a barreira da pele e manter a mesma íntegra. Hidratar as mãos com emolientes e produtos próprios é importante, mas não substitui a necessidade de procurar o médico dermatologista caso haja o aparecimento de alergias e ressecamentos."