Conheça a Charles Pedras: empresa mineira que se tornou referência nacional na Pedra São Tomé

Charles Menegucci Foto: Reprodução

O mineiro Sebastião Carlos Menegucci, conhecido como Charles, começou pequeno e hoje se tornou um dos maiores empresários do ramo de pedras decorativas do Brasil. Conheça sua história e depoimentos dessa trajetória empresarial de sucesso.

Um dos maiores empresários do ramo de pedras decorativas do Brasil e principal fornecedor para condomínios de alto padrão do litoral brasileiro é o mineiro Sebastião Carlos Menegucci, conhecido como Charles, está no mercado há 25 anos. Sua empresa, Charles Pedras, está no mercado hoje como referência nacional no setor da legítima pedra São Tomé.

Local de extração da Pedra São Tomé Foto: Reprodução

Como tudo começou

Charles nasceu em 1969 na pequena cidade do sul de Minas Gerais chamada Três Corações, que é conhecida por ser a cidade onde nasceu o rei do futebol, Pelé, e também por ser um lugar com forte tradição no cultivo do café. A cidade fica ao lado de São Tomé das Letras, onde Charles tem a sua empresa e extrai a famosa pedra São Tomé. Filho de agricultores foi o único filho a nascer na cidade. Todos os seus irmãos nasceram no campo.

Caçula da casa, não chegou a concluir o ensino médio completo, porque a necessidade o fez parar de estudar para trabalhar. Contudo isto não o impediu de seguir em frente na vida. Charles ingressou no exército, chegando a patente de Cabo, mas foi no empreendedorismo que ele encontrou a sua verdadeira vocação.

Após sair do exército, atuou como colaborador em algumas empresas, até chegar ao ramo de pedras naturais. Devido a ter uma boa retórica e facilidade de comunicação, Charles conseguia encantar o cliente, o que resultava em alta conversão de vendas e fidelização, deste modo, em pouco tempo, acabou passando de colaborador a gerente de uma pequena empresa familiar de pedras naturais, atuando nesta função por muitos anos até decidir voar sozinho e abrir sua própria empresa, a Charles Pedras.

Mesmo sem possuir um diploma de ensino superior ou curso de administração, soube administrar bem os seus negócios de modo que em poucos anos se tornou referência em pedra São Tomé no Brasil, como se o empreendedorismo já estivesse no seu DNA.

Obra realizada pela Charles Pedras Foto: Reprodução

Segredos do sucesso

Segundo clientes e fornecedores, um dos diferenciais de Charles frente aos seus demais concorrentes na época sempre foi o seu atendimento: "Charles demonstra grande facilidade em entender quais são as necessidades dos clientes.

Obra realizada pela Charles Pedras em condomínio de alto padrão Foto: Reprodução

Mesmo sem estudos formais em administração, gestão ou economia, ele sabe negociar como poucos e realiza um pré venda e um pós venda impecável. Desde a retirada da pedra São Tomé até a entrega do produto e o follow-up, o que se destacou muito na época. Quando o Charles começou não havia nada parecido nestes quesitos, logo chamou muita atenção. E todos esses conceitos ele aprendeu de forma empírica, sozinho", revela um de seus clientes.

Sua dedicação aos negócios e aos clientes se tornou uma das marcas de distinção mais relevantes: "Nossa relação com o Charles começou com ele sendo nosso cliente. Depois nós nos tornamos cliente dele. E hoje nos tornamos amigos, como consequência de seu caráter, espontaneidade, confiança e alegria", revela Flávio Liberado, da Flamar Incorporação.

Charles é apaixonado pela prática desportiva Foto: Reprodução

Esportes e os negócios

Muitas pessoas que vivem próximas a Charles associam a sua personalidade empreendedora e competitiva, que busca sempre alcançar os seus objetivos, com a paixão pela prática desportiva que ele tem. Charles é amante de tênis e bicicleta e acredita que o desempenho profissional está ligado ao cuidado da saúde e a prática de esportes: "Charles é uma das pessoas mais dinâmicas que conheço. empreendedor de sucesso, empresário respeitado, amigo pra todas as horas, sempre disposto a ajudar. Além de um vigor físico de dar inveja a qualquer garoto de 20 anos. É um exemplo pra mim", conta Thiago de Melo Auad (empresário e amigo de pedal).

Charles e seu filho, o Dr. Gustavo Menegucci Foto: Reprodução

Exemplo familiar

Apesar de trabalhar dia e noite na pedreira em busca de levar o sustento para sua família, sempre procurou ser um pai presente e dar bons conselhos para o seu filho, Gustavo Menegucci: "Via meu pai muito pouco na infância durante o dia. Ele estava sempre chegando muito tarde da pedreira e saindo muito cedo de casa. Mas mesmo assim, fazia questão de me levar à escola e sempre no caminho ia me ensinando sobre a vida, e como eu deveria ser e fazer perante aos desafios. Lembro muito do meu pai sempre ressaltar a honestidade. A palavra honestidade era a que eu mais ouvia dele", conta.

Hoje considerado um dos mais proeminentes dentistas do Brasil, o Dr. Gustavo Menegucci tem seu próprio consultório em Belo Horizonte e se tornou referencia nacional em sua área de atuação. Menegucci atribui seu sucesso nos negócios às lições aprendidas com o pai: "Ele é um empreendedor nato e hoje está em sua melhor fase. Sou abençoado por Deus por ser seu filho e devo muito do que sei e sou ao que vi e vivi com o meu pai. Vou sempre carregar comigo os princípios e ensinamentos do meu pai. Gratidão me define. Obrigado Pai".